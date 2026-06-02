Оставить за Ираном Ормузский пролив — значит сдать России Арктику (Forbes, США)

Forbes: США встревожены из-за суверенитета России над Северным морским путем

Северный морской путь становится все более перспективным для судоходства и доставки грузов. Контроль России над этой артерией доставляет США огромные неприятности, пишет Forbes. Иранский суверенитет над Ормузским проливом придаёт Москве смелости в Арктике, когда речь идет о СМП.

Джилл Голдензил (Jill Goldenziel)

Несмотря на американскую блокаду и недели переговоров, Иран не оставил попыток добиться суверенитета над Ормузским проливом. Россия и Китай с нетерпением наблюдают за происходящим. До американской блокады Тегеран предоставлял российским и китайским судам привилегированный проход через пролив, взимая плату в размере двух миллионов долларов за судно с других стран и полностью перекрыв доступ третьим. Чтобы защитить свои интересы, Москва и Пекин в апреле наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о повторном открытии пролива. Но вето простирается гораздо дальше собственно Ормузского пролива: Москва и Пекин рассчитывают на более крупный куш в 7 500 километрах к северу. Иранский контроль над Ормузом позволил бы России силой утвердить суверенитет над важнейшим морским коридором, о котором вы могли и не слышать, — Северным морским путем (СМП). Если Москве будет дозволено распоряжаться СМП, это поставит под угрозу интересы национальной безопасности США, мировую торговлю и саму свободу судоходства по всему миру.

Северный морской путь простирается через Арктику и соединяет Берингов пролив на востоке с Баренцевым морем на западе. Основную часть года он непроходим, однако таяние льдов раскрывает новые возможности для судоходства и доставки грузов из Азии на европейские рынки. Грузоотправители видят в СМП альтернативу опасному маршруту через Суэцкий канал. Этот путь примерно на 5 600 километров короче и может сэкономить от 10 до 15 дней. При этом Северный морской путь мелководнее Суэцкого канал, а, значит, не все крупные грузовые суда смогут им пользоваться. Однако благодаря этому он может стать новым пристанищем для подводных кабелей, через которые осуществляется основная часть современной цифровой торговли. Эти кабели могут прокладываться в зависимости от сезона с помощью небольших судов — что упрочит роль СМП в экономическом развитии.

Как Россия контролирует доступ к СМП

Россия установила контроль над СМП при помощи юридических механизмов — сознательно злоупотребляя законом ради стратегических или военных выгод. Москва применила избирательную и противозаконную трактовку Конвенции ООН по морскому праву, провозгласив основную часть СМП своими внутренними суверенными водами. Россия закрепила эти требования во внутреннем законодательстве, заложив правовую основу для признания любого вторжения незаконным.

Точно так же, как Иран в Ормузском проливе, Россия уже вводит незаконные пошлины и другие ограничения для судов, следующих транзитом по СМП. Так, им предписано оплачивать российские сборы, а также неукоснительно соблюдать строгие экологические правила и жесткие требования к страхованию. Москва также принуждает частные суда пользоваться услугами российских лоцманов и ледокольной проводкой. Таким образом, Россия по сути определяет, кто вправе пользоваться СМП, а кто нет. Российский закон от 2022 года также требует иностранные военные корабли заблаговременно уведомлять о прохождении за 90 дней, ограничивает проход одним кораблем за раз и требует, чтобы подводные лодки проходили маршрут в надводном состоянии. Этот закон явно нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Кроме того, он считает проход любого военного корабля через Северный морской путь без разрешения Москвы нарушением внутреннего законодательства. Таким образом, это чревато риском прямого конфликта с Россией.

Как Китай поддерживает незаконные претензии России на СМП

Незаконные морские притязания России поддерживает Китай. Пекин и Москва все активнее сотрудничают, расширяя военное присутствие в Арктике. В сентябре 2024 года китайский ледокол благополучно прошел по Северному морскому пути. В 2025 году Россия объявила, что обучает китайских моряков работе в суровых заполярных условиях, и Москва и Пекин договорились о сотрудничестве над “Полярным шелковым путем”. Помимо демонстрации военного сотрудничества против США, выигрыш Китая от поддержки российских претензий на СМП — приоритетный доступ к маршруту, а также поставки нефти и сжиженного природного газа в обход санкций.

Китай наверняка продолжит поддерживать стратегические цели России в Арктике. Пекину необходим СМП, чтобы избежать санкций и упрочить свою энергетическую безопасность. Со своей стороны, Китай обеспечивает Москве дипломатическое прикрытие, экономические инвестиции в инфраструктуру СМП и военную поддержку. Учитывая перспективу прокладки подводных кабелей, российский контроль над этой водной артерией также упрочивает стремление Китая и России к кибернетическому суверенитету, угрожая свободному и открытому интернету.

Почему Ормузский пролив так важен для российского контроля над СМП

Иранский суверенитет над Ормузским проливом придаёт России смелости в Арктике. Иран за несколько месяцев добился того, над чем Россия билась долгие годы. Иран провозгласил контроль над артерией, определил, каким суда дозволяется проход, взимает жесткие пошлины, ввел четкие правила и предоставил приоритетный доступ партнерам. Благодаря примеру Ирана Россия знает, что у нее будет мощный козырь на переговорах с США и Европой, если она применит военную силу для обеспечения суверенитета над СМП. Российское право вето в Совете безопасности в сочетании с китайским гарантирует, что ООН никогда не одобрит применение силы, чтобы пресечь арктические замашки Москвы.

США должны продолжать усилия по обеспечению свободы судоходства во всем мире и оспаривать притязания России на суверенитет над СМП. Вашингтон выражает дипломатический протест против притязаний Москвы с 1963 года, и это необходимый шаг, чтобы помешать России закрепить свои претензии в международном праве. Активизация дипломатических усилий и их координация с союзниками по НАТО усугубят давление на Москву. США также могли бы отстаивать международные стандарты судоходства через Международную морскую организацию, чтобы не допустить фактического превращения внутренних правил России в глобальные. Такая координация необходима до того, как растущая коммерческая привлекательность маршрута послужит встречным стимулом. Подготовка США к операции по обеспечению свободы судоходства по СМП еще больше усилит натиск на Москву и даст понять, что Вашингтон всерьез настроен сохранить арктические воды свободными и открытыми.

Весь мир следит за Ормузским проливом. Москва обратила свой взор на север. Лишение Ирана суверенитета над Ормузским проливом — будь то юридически или по факту — создаст важный прецедент для СМП и других глобальных проблем. Чтобы избежать кризиса на северном фланге НАТО, США и их союзники должны усилить противодействие притязаниям Москвы до того, как растает лед.

Джилл Голдензил — автор и консультант по вопросам безопасности, права и деловых рисков