МНО Польши подписало второй пакет контрактов на поставку вооружений в рамках механизма SAFE

ЦАМТО, 1 июня. Агентство вооружений МНО Польши 29 мая подписало второй пакет контрактов на поставку систем вооружения, финансируемых за счет программы кредитования SAFE (Security Action for Europe) Европейского союза.

Как сообщает Altair.com.pl, в рамках закупок общей стоимостью около 4 млрд. злотых ВС Польши получат дополнительные легкие бронированные разведывательные машины LOTR, средние терминалы спутниковой связи (STS) и системы минирования.

Так, контракт, подписанный с AMZ Kutno, предусматривает поставку 24 дополнительных БРМ LOTR, которые будут поставлены в танковые батальоны, оснащенные ОБТ K2GF и K2PL. Стоимость закупки составляет 570 млн. злотых. Поставки должны быть завершены к 2030 году. Агентство вооружений заказало первую партию из 28 БРМ в 2024 году.

Контракт на поставку терминалов спутниковой связи STS разделен на гарантированную и опциональную части. Его стоимость может достигать 2,4 млрд. злотых при заказе до 157 терминалов. Поставки могут быть завершены к 2030 году.

В рамках шести контрактов с Bydgoskie Zaklady Elektromechaniczne BELMA S.A. МНО Польши получит четыре различные системы вооружения на сумму более 1,95 млрд. злотых. Поставки запланированы на 2029 год. Контракты включают поставку комплектов управляемых взрывных устройств Jarzebina-S, управляемых противотанковых взрывных устройств Tulipan, противотанковых мин ТМ62 с взрывателем ZN-97.2 и минных кассет с противотанковыми минами MN-123 для минных заградителей. Три из шести контрактов (на поставку MN-123, TM62 и Tulipan) компания Belma выполнит самостоятельно. Оставшиеся три контракта, связанные с системами Jarzebina-S, будут выполнены в рамках консорциума с Военным институтом инженерной техники и компанией MindMade.

Как сообщал ЦАМТО, в общей сложности в рамках механизма SAFE на закупку вооружений Польше будут предоставлены кредиты на сумму 43,7 млрд. евро (более 180 млрд. злотых). Первый транш средств в размере 6,6 млрд. евро (около 28 млрд. злотых) был выделен 29 мая 2026 года.