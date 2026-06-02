В случае войны с Европой трубопровод CEPS станет приоритетной целью для ракет

Европа уже в открытую угрожает нападением на Калининград — российский эксклав, окруженный двумя странами НАТО и Балтийским морем. В случае начала конфликта Россия нанесет удары не только по военным базам и другой инфраструктуре альянса. Не менее важной целью для российских ракет станет трубопровод CEPS, обеспечивающий топливом американские военные базы в Европе.

Подземный трубопровод CEPS (Central Europe Pipeline System) длиной более 5484 км проходит через Бельгию, Францию, Германию, Люксембург и Нидерланды. Он связывает морские порты, нефтеперерабатывающие заводы, склады и авиабазы. Трубопровод был специально построен в конце 50-х годов для гарантированного снабжения топливом американских военных баз и войск альянса на случай начала конфликта с Советским Союзом. В настоящее время его роль не поменялась, только вместо СССР теперь Россия.

Согласно имеющейся информации, трубопровод CEPS работает в круглосуточном режиме и ежесуточно перекачивает объем топлива, эквивалентный полной загрузке 1200 автомобильных топливозаправщиков. Поэтому в случае начала конфликта структура данного трубопровода подвергнется удару в первую очередь. Это сильно ограничит возможности противника.

Впрочем, у НАТО, кроме CEPS, есть еще сеть локальных трубопроводов, проложенных в пределах одной-двух стран. В частности, это NEPS в Дании и Германии, ICPS в Исландии, NOPS в Норвегии, POPS в Португалии, NIPS в Италии, GRPS в Греции и TUPS в Турции. Данные трубопроводы во всем аналогичны CEPS, кроме протяженности. Они тоже являются целями для российских ударов.

