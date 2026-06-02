CNN: Иран восстановил большинство входов на подземных базах после ударов США и Израиля

ЦАМТО, 1 июня. Иран расчистил завалы у 50 из 69 входов на 18 подземных базах, пораженных ударами США и Израиля, утверждает телеканал CNN со ссылкой на фотографии со спутников.

Как отмечает CNN, в течение нескольких недель США и Израиль пытались с помощью ракетных ударов ограничить доступ к иранским подземным объектам, разрушая идущие к ним дороги и входы в тоннели. С начала действия режима прекращения огня работы по расчистке баз заметно ускорились, утверждает канал.

"Спутниковые снимки, изученные CNN, показывают, как Иран с помощью простой техники – бульдозеров и самосвалов – нейтрализует последствия этих дорогостоящих операций (по нанесению ракетных ударов)", – резюмирует телеканал.