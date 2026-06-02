В НАТО назвали темпы адаптации оборонной промышленности стран Альянса в новых условиях недостаточными

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступает на форуме Диалог Шангри-Ла в Сингапуре, 31 мая 2026 г.

ЦАМТО, 1 июня. Нынешние темпы адаптации оборонной промышленности стран Альянса остаются недостаточными и уступают темпу роста возникающих угроз, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

По словам К.Драгоне, альянсу необходимо отходить от закупочных циклов, рассчитанных на более предсказуемую эпоху, и от темпов производства, ориентированных на спрос мирного времени.

Глава Военного комитета НАТО заявил, что оборонная промышленность должна развиваться быстрее, брать на себя больше рисков, сохранять справедливые цены и рассматривать оборонные инновации как стратегический приоритет.

"Угрозы сегодняшнего дня уже требуют большего, чем у нас есть. Угрозы завтрашнего дня потребуют еще большего. Сейчас настало время ускоряться", – подчеркнул он.