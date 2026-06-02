Румыния подписала 4 контракта на закупку вооружений на сумму 5,6 млрд. евро по программе SAFE

Военнослужащие ВС Румынии
Источник изображения: @ REUTERS/Amel Emric

ЦАМТО, 1 июня. Румыния подписала четыре контракта на закупку БМП, систем ПВО, морских патрульных и водолазных кораблей, а также боеприпасов на общую сумму в 5,6 млрд. евро в рамках европейской кредитной программы SAFE.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Министерство национальной обороны подписало в рамках программы SAFE контракты на условиях, одобренных румынским парламентом. Заключение этих контрактов особенно важно в нынешнем контексте региональной безопасности и в связи с необходимостью ускорения процесса модернизации румынской армии", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны.

Румынская сторона заключила рамочное соглашение с компанией Rheinmetall Automecanica SRL на закупку 298 боевых машин пехоты и их модификаций на сумму 3,337 млрд. евро. Был заключен контракт на поставку компанией Rheinmetall Italia S.p.A. систем ПВО для защиты от беспилотников – семь систем SKYNEX, две системы SKYRANGER 35 и две системы Millenium, стоимостью около 982 млн. евро.

Также Бухарест договорился о поставках кораблей для патрулирования и для водолазов с компанией NVL B.V.& Co за 920 млн. евро. Кроме того, заключен контракт с компанией Rheinmetall Waffe Munition GmBH о приобретении боеприпасов на сумму 449,7 млн. евро.

МВД Румынии, со своей стороны сообщило о намерении приобрести 12 вертолетов Airbus H160 и H145 в рамках программы ЕС SAFE. Уточняется, что Румыния намерена приобрести семь вертолетов H160 и пять вертолетов H145 (этот контракт пока не подписан).

Как напоминает "РИА Новости", Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны восьми государств Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE, Румыния получит 16,6 млрд. евро, большая часть этой суммы пойдет на перевооружение.

Программа SAFE (Security Action for Europe) – экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. В целом он предусматривает предоставление до 150 млрд. евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.

