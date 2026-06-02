На форуме по безопасности в Сингапуре Пит Хегсет смягчил риторику в адрес Китая (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: Хегсет значительно смягчил риторику в адрес Китая

Трамп объясняет снижение интереса к военному присутствию США в Европе ростом значения Азии, пишет Le Figaro. Однако азиатские союзники Америки тоже чувствуют себя брошенными. Это ощущение у них только усилилось после выступления Хегсета на форуме в Сингапуре.

Специальный корреспондент Себастьен Фалетти (Sébastien Falletti) из Сингапура

Глава Пентагона обошел темы Тайваня и Ирана на форуме "Шангри-Ла" — главной конференции по безопасности в Азии.

От Ормузского пролива до Малаккского — один шаг. Однако в своей речи на сингапурском форуме "Шангри-Ла" Пит Хегсет предпочел не затрагивать ближневосточный конфликт, обращаясь к азиатским странам, которые напрямую пострадали от энергетического кризиса, спровоцированного операцией "Эпическая ярость".

Глава Пентагона — с американским флажком в нагрудном кармане блейзера — заверил: "Сделка будет хорошей". Он произнес эти слова, отвечая на настойчивые вопросы высокопоставленных военных и дипломатов, собравшихся 30 мая на азиатский форум по безопасности. Те с тревогой следят за ходом переговоров между Дональдом Трампом и Исламской Республикой. Однако объявить о дипломатическом прорыве Хегсет так и не смог.

Хрупкое китайско-американское потепление

Выступая в центре пышного города-государства в Юго-Восточной Азии, под люстрами дворца, превращенного в укрепленный лагерь, глава Пентагона обошел еще одну тему, которая была у всех на уме: Тайвань.

Через две недели после встречи президента США с Си Цзиньпином в Пекине обычно резкий Хегсет понизил тон в отношении Китая. Он действовал в унисон с хрупким американо-китайским потеплением, заданным лидерами двух держав. "Отношения долгие годы не были так хороши", — с удовлетворением отметил бывший ведущий Fox News, назвав саммит "историческим". И ни разу не упомянул Тайвань — демократический остров, который коммунистический режим хочет воссоединить с материком, если потребуется, силой.

Это оглушительное молчание контрастирует с тревожным тоном его выступления годом ранее, когда он предупреждал о "неминуемом" риске "китайской агрессии" и пять раз упомянул эту территорию. На этот раз Хегсет сдержанно подтвердил решимость США защищать "первую островную цепь", которая окружает Поднебесную в западной части Тихого океана. И сохранил двусмысленность в отношении будущих поставок оружия Тайбэю, оставив их на усмотрение Трампа, в то время как Пекин призывает Белый дом отказаться от них. "Тайваньцы сильно разочарованы", — считает Матье Дюшатель, исследователь из Института Монтеня.

Точка зрения Тайбэя

Человек, который хвастается тем, что бомбил режим аятолл, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проявил сдержанность, воздерживаясь от любых провокаций в адрес Пекина и выступая за "конструктивную стратегическую стабильность". Эта новая концепция была сформулирована Си и подтверждена верным слугой "Америки прежде всего" с трибуны в Сингапуре, — под пристальным взглядом представителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), готовых в любой момент вмешаться.

Более того, он дистанцировался от своего генерала Ксавье Брансона, который несколькими днями ранее сравнил Южную Корею с "кинжалом", сдерживающим Поднебесную империю. Командующему американскими силами в Корее (USFK) пришлось самостоятельно защищаться перед микрофоном от вопросов посланцев Пекина на "Шангри-Ла". Пекин дал понять, что американский высокопоставленный военный "перешел черту", об этом говорилось в заявлении китайского посольства в Сеуле. "Китайцы в восторге. Они хотят загнать американцев в эти рамки, чтобы потом поймать их на ошибке, если те поставят потепление под сомнение", — отмечает западный советник, присутствовавший в зале.

Хотя Хегсет признал, что "исторические масштабы военного усиления Китая" могут "вызывать тревогу", и предостерег от "гегемонистских" тенденций, он поклялся, что США не хотят "бесполезной конфронтации" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выступают за "стабильный баланс" и являются защитником статус-кво. Глава китайской делегации, генерал Мэн Сянцюань, заявил в ответ, что "стабильные отношения" между США и Китаем "полезны для мира во всем мире".

Хегсет даже проигнорировал призывы министра обороны Японии Синдзиро Кодзуми, который опасался "колебаний" в американской поддержке союзников. В разгар дипломатического кризиса с Пекином Токио обеспокоен отсутствием явной поддержки со стороны администрации США премьер-министра Санаэ Такаити, которая в ноябре прошлого года говорила о возможном вовлечении Японии в случае нападения на Тайвань. "Эта речь оказалась куда лучше прошлогодней, хотя общая канва осталась прежней", — с удовлетворением заметил Дай Вэй, эксперт пекинского университета Цинхуа, присутствовавший на форуме вместе с целой армией китайских исследователей.

Единственное, о чем пожалел Хегсет, — об отсутствии министра обороны Китая на этом форуме, организованном Международным институтом стратегических исследований (IISS), лондонским аналитическим центром. Пекин второй год подряд не отправляет на "Шангри-Ла" высокопоставленных представителей.

Пекин посчитал форум слишком недружественным. Но представители НОАК присутствовали в большом количестве на сессиях, оказывая дипломатическое давление на многих министров — среди которых француженка Катрин Вотрен и австралиец Ричард Марлз. "Здесь во многом решается безопасность мира", — провозгласила французский министр вооруженных сил.

Хегсет ненадолго встретился со своим китайским коллегой в Пекине во время визита Трампа и надеется снова увидеться с ним в ближайшее время в китайской столице. Цель — укрепить хрупкое перемирие и избежать просчетов в зонах напряженности — от Южно-Китайского моря до Тайваня.

Хегсет, этот адепт "Америки прежде всего", отверг обвинения в "сдаче позиций" Китаю. Он назвал сотрудничество необходимым — созданием "механизмов безопасности" для предотвращения кризиса. "Умиротворение или передышка? Китайцы верят, что время работает на них", — отметил один западный советник.

Хегсет похвалил союзников, нарастивших оборонные мощности: Южную Корею — назвав ее "образцом", — а также Филиппины, Японию и Австралию. "Сеул живет в реальном мире, они на передовой и ясно видят угрозу", — заявил глава Пентагона, не обмолвившись ни о Северной Корее, ни о Китае.

Южная Корея — четвертая экономика Азии — только что подтвердила намерение обзавестись атомными подводными лодками и наращивает обычные вооружения. "Пекин может праздновать успехи своей дипломатии, но обратная сторона медали — союзники США, такие как Южная Корея и Япония, в ответ становятся только жестче", — считает Чон Мин Ли, спецсоветник лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).

Необычные похвалы от американцев нужны, чтобы подтолкнуть европейцев к бюджетной дисциплине. "Западной Европе следует принять это к сведению", — подчеркнул Хегсет за несколько недель до саммита НАТО в Анкаре. Глава Министерства вооруженных сил Франции Катрин Вотрен отметила, что французский военный бюджет вырос вдвое за десять лет. Доказательство — запуск проекта строительства авианосца нового поколения, и это при том, что "Шарль де Голль" уже развернут в Красном море.