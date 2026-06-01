Полноприводная грузовая Газель 2026 года теперь весит 5 тонн и перевозит почти 2500 килограммов

Горьковский автозавод на проходящей в столице России выставке коммерческого транспорта и технологий COMVEX 2026 показал свою новую «Газель NN 4х4». В сравнении с уже продающимися машинами свежего модельного ряда бортовой полноприводный грузовик потяжелел до 5 тонн полной массы (было 3,5 тонны) и нарастил грузоподъемность почти до 2,5 тонн (2460 килограммов), а в варианте шасси (без кузова) машина поднимает еще на 10% больше – можно смонтировать различные надстройки модификаций спецтехники.

Новая полноприводная грузовая «Газель NN 4х4» из Нижнего Новгорода чтобы стать более выносливой получила ряд необходимых изменений конструкции. По информации производителя, используется усиленный задний мост с двухскатными колесами и увеличенный пакет рессор задней подвески, также усилено основание грузовой платформы. Новый вариант автомобиля пойдет в серийное производство уже в 2026 году. Машина комплектуется ГАЗовским дизельным 150-сильным мотором G51С с 6-ступенчатой механической КПП.

Этот силовой агрегат имеет иностранные корни, но на собственном производстве в Нижнем Новгороде степень его локализации постепенно была доведена до уровня 80% — с плановым освоением выпуска всех компонентов и выходом на полностью отечественный вариант. По данным российских специализированных изданий, G51С отличается от Cummins ISF 2.8 более современной конструкцией: легче на 60 килограммов, алюминиевая головка блока, кованый стальной коленвал, ремень ГРМ вместо цепи, есть гидрокомпенсаторы. В работе российский двигатель значительно тише, чем «Камминз», в том числе на низких оборотах.

Иван Захаров