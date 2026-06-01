Войти
Техносфера

Полноприводная грузовая Газель 2026 года теперь весит 5 тонн и перевозит почти 2500 килограммов

142
0
0
Газель NN 4х4
Газель NN 4х4.
Источник изображения: Фото телеграм-канала «Автозавод NN»

Горьковский автозавод на проходящей в столице России выставке коммерческого транспорта и технологий COMVEX 2026 показал свою новую «Газель NN 4х4». В сравнении с уже продающимися машинами свежего модельного ряда бортовой полноприводный грузовик потяжелел до 5 тонн полной массы (было 3,5 тонны) и нарастил грузоподъемность почти до 2,5 тонн (2460 килограммов), а в варианте шасси (без кузова) машина поднимает еще на 10% больше – можно смонтировать различные надстройки модификаций спецтехники.

Новая полноприводная грузовая «Газель NN 4х4» из Нижнего Новгорода чтобы стать более выносливой получила ряд необходимых изменений конструкции. По информации производителя, используется усиленный задний мост с двухскатными колесами и увеличенный пакет рессор задней подвески, также усилено основание грузовой платформы. Новый вариант автомобиля пойдет в серийное производство уже в 2026 году. Машина комплектуется ГАЗовским дизельным 150-сильным мотором G51С с 6-ступенчатой механической КПП.

Этот силовой агрегат имеет иностранные корни, но на собственном производстве в Нижнем Новгороде степень его локализации постепенно была доведена до уровня 80% — с плановым освоением выпуска всех компонентов и выходом на полностью отечественный вариант. По данным российских специализированных изданий, G51С отличается от Cummins ISF 2.8 более современной конструкцией: легче на 60 килограммов, алюминиевая головка блока, кованый стальной коленвал, ремень ГРМ вместо цепи, есть гидрокомпенсаторы. В работе российский двигатель значительно тише, чем «Камминз», в том числе на низких оборотах.

Иван Захаров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Cummins
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"