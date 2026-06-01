Клавиатура КВ-1 и мышь МС-1 на российском микроконтроллере: USB, 2400 dpi, 10 млн нажатий

Представители компании «Гравитон», разрабатывающей и выпускающей российскую вычислительную технику, сообщили 27 мая 2026 года, что первыми включили в реестр Минпромторга РФ комплект периферийных устройств на базе отечественных микроконтроллеров компании «Миландр». В перечень оборудования вошли полноразмерная клавиатура КВ-1 и оптическая проводная мышь МС-1.

По информации производителя, оба продукта представляют собой классические проводные устройства со стандартной длиной кабеля 2 метра, подключающиеся к ПК и другой технике через стандартный интерфейс USB Type-A, они могут поставляться в черном или белом корпусе. Главным их преимуществом является использование микроконтроллеров разработки российской компании АО «ПКК Миландр» (Зеленоград).

«Миландр» — известный российский разработчик и производитель интегральных микросхем, выпускающий различные микроконтроллеры. Микроконтроллеры из Зеленограда используются в промышленной, транспортной и других отраслях, где требуется высокая надежность. Также компания работает в сфере разработки СВЧ-электроники:

О новых продуктах «Гравитона». Оба устройства включены в реестр Минпромторга РФ в мае 2026 года — подтверждено российское происхождение продукции. Клавиатура КВ-1 оснащена цифровым блоком и двуязычной раскладкой, ресурс клавиш составляет не менее 10 миллионов нажатий. Мышь МС-1 выполнена в симметричном форм-факторе, позволяющем работать как правой, так и левой рукой. Она использует оптический сенсор с разрешением до 2400 dpi и рассчитана на 6 миллионов кликов.

Как сообщают представители компании, «внесение наших клавиатур и мышей в реестр Минпромторга России позволит заказчикам комплектовать рабочие места до последней клавиши полностью российскими решениями. Мы стали первыми, кто разработал полноценный комплект — и клавиатуру, и мышь — на российских микроконтроллерах».

Михаил Петровский