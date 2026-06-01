Войти
Техносфера

Клавиатура КВ-1 и мышь МС-1 на российском микроконтроллере: USB, 2400 dpi, 10 млн нажатий

137
0
0
Клавиатура КВ-1 и оптическая проводная мышь МС-1
Клавиатура КВ-1 и оптическая проводная мышь МС-1.
Источник изображения: tehnoomsk.ru

Представители компании «Гравитон», разрабатывающей и выпускающей российскую вычислительную технику, сообщили 27 мая 2026 года, что первыми включили в реестр Минпромторга РФ комплект периферийных устройств на базе отечественных микроконтроллеров компании «Миландр». В перечень оборудования вошли полноразмерная клавиатура КВ-1 и оптическая проводная мышь МС-1.

По информации производителя, оба продукта представляют собой классические проводные устройства со стандартной длиной кабеля 2 метра, подключающиеся к ПК и другой технике через стандартный интерфейс USB Type-A, они могут поставляться в черном или белом корпусе. Главным их преимуществом является использование микроконтроллеров разработки российской компании АО «ПКК Миландр» (Зеленоград).

«Миландр» — известный российский разработчик и производитель интегральных микросхем, выпускающий различные микроконтроллеры. Микроконтроллеры из Зеленограда используются в промышленной, транспортной и других отраслях, где требуется высокая надежность. Также компания работает в сфере разработки СВЧ-электроники:

О новых продуктах «Гравитона». Оба устройства включены в реестр Минпромторга РФ в мае 2026 года — подтверждено российское происхождение продукции. Клавиатура КВ-1 оснащена цифровым блоком и двуязычной раскладкой, ресурс клавиш составляет не менее 10 миллионов нажатий. Мышь МС-1 выполнена в симметричном форм-факторе, позволяющем работать как правой, так и левой рукой. Она использует оптический сенсор с разрешением до 2400 dpi и рассчитана на 6 миллионов кликов.

Как сообщают представители компании, «внесение наших клавиатур и мышей в реестр Минпромторга России позволит заказчикам комплектовать рабочие места до последней клавиши полностью российскими решениями. Мы стали первыми, кто разработал полноценный комплект — и клавиатуру, и мышь — на российских микроконтроллерах».

Михаил Петровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"