Европе нужна ясная позиция США, заявил высокопоставленный представитель вооруженных сил Германии (Bloomberg, США)

Германский генерал Бройер: Европа нуждается в ясной позиции США в военной сфере

Европа хотела бы ясно понимать намерения США в военной сфере применительно к Европейскому континенту, заявил в интервью Bloomberg начальник германского Генштаба Карстен Бройер. Ряд последних шагов администрации Трампа вызвали беспокойство в Берлине.

Андреа Палашано, Хаслинда Амин (Andrea Palasciano, Haslinda Amin)

"Европа спешит перевооружиться, но для этого ей нужны время и ясная позиция со стороны США", — заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Германии Карстен Бройер в интервью Bloomberg TV на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

В ответ на критику со стороны министра обороны США Пита Хегсета в адрес Европы, Бройер заявил, что "не согласен" с такой позицией. Он подчеркнул, что Германия уже предприняла значительные шаги по увеличению оборонных расходов и взяла на себя обязательство достичь целевого показателя НАТО в 3,5% уже к 2029 году — на шесть лет раньше согласованного срока.

Однако, по его словам, требования США к Европе самостоятельно обеспечивать свою безопасность создают для континента серьезные трудности. "Мы все поняли, что должны сами заботиться о своей безопасности, что должны взять на себя больше ответственности, но мы не можем нарастить необходимые возможности так быстро", — заявил он.

При этом Бройер отметил, что США по-прежнему привержены защите Европы. По его словам, ключевое значение имеет наличие необходимых сил, а не то, размещены ли они в Европе постоянно или могут быть оперативно переброшены из-за рубежа.

"Если американские силы будут выведены, мы должны компенсировать их отсутствие. Для этого необходимы ясность, прозрачность и четкий план действий с установленными сроками", — отметил он.

В последние недели администрация Трампа вызвала беспокойство в Европе, объявив о внезапном выводе войск из Германии. Это произошло на фоне растущего недовольства США политикой канцлера Фридриха Мерца. Соединенные Штаты также уведомили своих союзников о том, что сократят стратегические ресурсы, которые будут направлены в Европу на случай кризиса или войны.

Китай, еще один крупный участник форума "Диалог Шангри-Ла", был представлен на мероприятии в ограниченном формате, как и годом ранее. По словам Бройера, Пекин "упускает возможность" для взаимодействия со странами Азии и другими государствами, участвующими в форуме.

Китайская делегация более низкого уровня фактически предоставила Питу Хегсету центральную роль на форуме.

В своей долгожданной речи Хегсет не упомянул ни Тайвань — ключевой очаг напряженности между двумя крупнейшими державами региона, — ни войну в Иране, которая затрагивает страны Азии, зависимые от энергоресурсов.

По словам Бройера, интересы Европы в регионе выходят далеко за рамки Китая. "Мы здесь, чтобы учитывать и европейский театр военных действий, мы говорим и об Украине. Эта связь важна для нас", — сказал он.

Поскольку внимание США в последнее время сфокусировалось на Иране, переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом практически зашли в тупик.