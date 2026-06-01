"Жизнь почти остановилась": США 10 месяцев готовили этот военный удар (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: Южное командование США демонстрирует готовность начать операцию на Кубе

Обстановка вокруг Кубы напоминает начало операции США в Венесуэле, пишет NZZ. На это указывает количество сил, которые оказались в распоряжении Южного командования. Вашингтон подготовил себе два сценария вторжения на остров.

Георг Хеслер (Georg Häsler)

Авианосец типа "Нимиц" прибыл в Карибский бассейн. Однако ключевой элемент морской группировки после 10 месяцев боевого похода возвращается в родной порт. Сверхдержава действует на пределе своих возможностей: ВМС США пытаются одновременно присутствовать сразу в трех кризисных регионах.

Война на Ближнем Востоке бушевала уже почти две недели, когда 10 марта авианосец "Нимиц" вышел из Бремертона, недалеко от Сиэтла. Это должен был быть последний поход авианосца: вокруг Южной Америки — в Норфолк на атлантическом побережье США. Там "Нимиц" планировали вывести из состава флота. Корабль спустили на воду в 1972 году, и он стал первым в серии американских авианосцев своего класса.

Но в последние несколько дней "Нимиц" снова в деле: Пентагон перенаправил корабль в Карибский бассейн и передал в подчинение Южному командованию вооруженных сил США. В апреле, как писал новостной портал Axios, авианосец вместе с рядом правительственных структур отрабатывал операцию по военному вмешательству на Кубе. Президент Дональд Трамп усиливает военное давление на режим в Гаване.

В начале года Вашингтон заблокировал поставки нефти и топлива на остров, что оказало серьезные последствия: общественная жизнь почти остановилась, в магазинах почти не осталось продовольствия, в больницах не хватает обезболивающих и антибиотиков. На прошлой неделе американский суд предъявил обвинения Раулю Кастро, бывшему кубинскому лидеру.

Огневая мощь и силы спецназначения

Обстановка напоминает начало операции "Абсолютная решимость" 3 января этого года, когда американские силы специального назначения задержали руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон создал правовое основание для военного вмешательства, а теперь также располагает и достаточными военными ресурсами в регионе, чтобы при необходимости реализовать возможный план.

После прибытия "Нимица" Южному командованию, которым с февраля руководит генерал Фрэнсис Донован, на короткое время снова подчинили примерно столько же сил, сколько было до начала конфликта вокруг Ирана. Благодаря наличию на борту авиагруппы 17-го эскадрона (CVW-17), а также кораблям поддержки — вооруженным управляемыми ракетами — эсминцем "Гридли" (USS Gridley) и крейсером "Лейк Эри" (USS Lake Erie), который уже находился в районе, американцы могли бы контролировать воздушное пространство над Кубой и наносить мощные удары с большой дистанции.

Вторым, ключевым элементом группировки до сих пор оставались десантные вертолетоносцы типа "Иводзима" (USS Iwo Jima), которые с прошлого лета несли службу в Карибском бассейне. На головном корабле, помимо прочего, размещены транспортные и ударные вертолеты. Десантные катера сопровождения позволяют батальону морской пехоты — примерно 1000–1200 военнослужащих — высадиться с моря и занять участок местности. Однако на этой неделе Пентагон объявил, что после 10 месяцев непрерывной службы соединение возвращается в порт приписки. Впрочем, в течение нескольких дней его могут заменить новой боевой группой.

Еще около 2 тысяч морпехов уже находятся на Кубе и дислоцированы на американской базе Гуантанамо, готовясь к наземным операциям. Кроме того, в распоряжении генерала Донована остается объединенная группа сил спецназначения, сформированная специально для задержания Мадуро. В нее, помимо прочего, входят "зеленые береты" армии США и морские котики ВМС США.

Ставка на спецназ или на собственную базу в регионе?

Оперативные возможности в распоряжении генерала Донована — это огневая мощь и силы спецназначения. О возможной операции на Кубе ни командование на месте, ни политический Вашингтон публично не высказывались, несмотря на активную коммуникацию в социальных сетях. Южное командование демонстрирует готовность действовать, но как именно? Возможны два оперативных сценария.

1. Задержание Рауля Кастро. В этом случае американцы просто повторили бы январскую операцию "Абсолютная решимость". Символическому "главе режима" отрубают голову — или вывозят его — и начинается новая политическая эпоха в стране. Вашингтон тем самым инициировал бы вариант "смены режима", который администрация Трампа уже продавала как успех в Венесуэле и некоторое время пыталась продвигать в случае Ирана. Свобода и демократия населения при таком подходе отходили бы на второй план. Критически важное условие успеха в этом случае, чтобы спецслужбы уже настолько глубоко проникли в кубинскую коммунистическую систему, что сразу нашелся бы партнер для переговоров.

2. Ограниченная наземная операция. Вашингтон мог бы попытаться воспользоваться нестабильной ситуацией на Кубе и создать собственную небольшую базу с морскими пехотинцами. Оттуда население обеспечивали бы самым необходимым — примерно так, как это было в 2010 году после землетрясения на Гаити. Американцы выступили бы в роли освободителей и тем самым могли бы подстегнуть сопротивление. Одновременно силы спецназначения заняли бы ключевые правительственные здания в Гаване. Но и для такого варианта нужна серьезная разведывательная подготовка: необходимо, например, гарантировать, что у кубинских вооруженных сил нет — или почти нет — топлива.

Относительно небольшое число морпехов в районе проведения операции, а также объявленное возвращение корабля "Иводзима" в порт приписки пока говорят против второго варианта. Однако, в отличие от Ирана или Венесуэлы, в Вашингтоне существует влиятельная фракция, глубоко приверженная подлинному освобождению Кубы. Ее лидером является Марко Рубио, госсекретарь и советник Трампа по национальной безопасности. Он борется за изгнание коммунистов с родины своих родителей с самого начала своей политической карьеры.

Эскалацию в Европе было бы почти невозможно контролировать

В Венесуэле, напротив, сотрудничество с временным правительством, судя по всему, приносит свои плоды. Генерал Донован недавно даже лично побывал в Каракасе и, хотя его охраняли морпехи, передвигался все же относительно свободно. Согласно публикации Южного командования в соцсетях, американские военные провели там даже учения — в стране, которая еще год назад была заклятым врагом Соединенных Штатов.

Эта демонстрация самоуверенности в Западном полушарии не совсем соответствует общей политической картине. Военная мощь США по-прежнему чрезмерно ограничена, о чем свидетельствует одно лишь морское присутствие американских сил: на Ближнем Востоке все еще находятся две авианосные группы и одно десантное соединение, а также европейская малая армада, центром которой является французский авианосец "Шарль де Голль".

В Индо-Тихоокеанском регионе тем временем остается лишь один авианосец со своими кораблями сопровождения. Авианосец "Боксер" (USS Boxer) в составе похожей ударной группы, сопоставимой с "Иводзимой", — в последние дни был переброшен с Ближнего Востока в Малаккский пролив к северу от Сингапура. Это соединение в течение нескольких дней может взять курс в нужную сторону и фактически служит резервным элементом.

Несмотря на вывод "Иводзимы", вооруженные силы США, вероятно, вполне способны провести операцию в Карибском бассейне и одновременно вновь развернуть военные действия против режима в Тегеране, но, скорее всего, в меньшем масштабе: первая фаза кампании потребовала слишком много боеприпасов, к тому же были уничтожены дорогостоящие радиолокационные системы.

А вот полноценное развертывание в Индо-Тихоокеанском регионе остается невозможным. Начиная с 1990-х годов американцы шаг за шагом сокращали военные возможности до уровня, при котором они способны вести одновременно лишь одну кампанию против сопоставимого по силе противника. Эскалация конфликта вокруг Украины или его расширение на другие страны НАТО в нынешней ситуации тоже стали бы испытанием, с которым едва ли удалось бы справиться.

История службы авианосца типа "Нимиц" таким образом становится наглядной иллюстрацией пределов военно-морских возможностей американской сверхдержавы. Авианосец все еще находился в плавании вдоль западного побережья США, когда Пентагон объявил о продлении срока службы корабля, которому уже больше 50 лет, до марта 2027 года. Это единственный способ, которым Вашингтон может соблюдать юридические требования: в строю постоянно должны находиться 11 авианосцев, готовых к применению. Сегодня это едва достижимо.