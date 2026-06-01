Истребители пятого поколения Су-57, которых три года назад у России было всего четыре, теперь действуют практически на всех участках фронта, пишет MWM. При этом украинские ПВО, считающиеся якобы сильнейшими в Европе, оказались бессильны проотив них. Впереди ожидаются новые модификации и увеличение производства.

Многочисленные западные и украинские источники 29 марта сообщили, что Воздушно-космические силы России развернули истребители пятого поколения Су-57 для операций высокой интенсивности практически на всей протяженности линии фронта на Украине. Регулярные предупреждения о воздушных тревогах, которые фиксируются множеством украинских каналов оповещения, свидетельствуют о систематическом применении новейших стелс-истребителей. Они действуют в Курской области, над Азовским морем в районе Мариуполя, а также над Крымским полуостровом, нанося удары крылатыми ракетами Х-59 и Х-69. Украинские источники указывают, что истребители действовали в подконтрольном России воздушном пространстве, запуская ракеты с расстояния 200–400 километров от линии фронта.

Су-57 — единственный серийный истребитель пятого поколения, состоящий на вооружении у России. Если в начале интенсивных боевых действий на Украине в феврале 2022 года ее Военно-космические силы располагали четырьмя такими самолетами, то благодаря увеличению темпов производства сейчас их парк вырос до 50 единиц. Высокая живучесть истребителя позволяет ему действовать в воздушном пространстве, подконтрольном Украине. В середине 2024 года было подтверждено, что Су-57 выполняли задачи по проникновению на территорию противника, а именно по сбитию неисправного беспилотника С-70 "Охотник", чтобы предотвратить его попадание в руки Запада. С-70 применялся в районе Константиновки в ДНР, примерно в 15 километрах вглубь украинских позиций. Эта зона считается наиболее защищенным участком воздушного пространства на всем театре военных действий. Успешное поражение цели на близкой дистанции с помощью ракеты малой дальности Р-74 свидетельствует о наличии у Су-57 передовых стелс-технологий, позволяющих уклоняться от радиолокационных станций. Тем не менее даже такие истребители сталкиваются с гораздо большим риском при выполнении подобных задач, поэтому эффективнее всего избегать зон действия ПВО противника.

Генеральный директор российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в конце декабря 2025 года сообщил, что применение Су-57 в боевых действиях на Украине продемонстрировали способность самолета избегать обнаружения различными типами радиолокационных систем, а также системами РЭБ. "Наши военные довольны. Он очень хорошо обходит всевозможные заграждения — радары, РЭБы", — заявил он. Наземную систему ПВО Украины признают самой мощной в Европе, за исключением Белоруссии, во многом благодаря тому, что Советский Союз, а в последнее время и многие члены НАТО сконцентрировали в стране значительную часть передовых средств противовоздушной обороны. Украинская сеть ПВО включает различные модификации советских С-300, американские комплексы MIM-104 Patriot, дальнобойные С-200Д, советские зенитные ракетные комплексы средней дальности Бук-М1 и С-125, американские MIM-23, а также зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия и большое количество переносных советских и западных ракетных комплексов малой дальности.

Боевое применение Су-57 на украинском театре военных действий включало подавление ПВО, воздушные бои и широкий спектр задач по нанесению высокоточных ударов. Авионика, стелс-технологии и вооружение истребителя заметно превосходят аналоги других российских типов самолетов, и его массовое поступление в войска представляет серьезную угрозу для интересов западного блока и Украины. Тем не менее, программа создания истребителя столкнулась с серьезными задержками: изначально принятие на вооружение было запланировано на середину 2010-х годов, а парк из 200 машин предполагалось развернуть к 2025 году. Страны-члены НАТО совокупно располагают более чем 1200 истребителями пятого поколения, а Китай, по некоторым оценкам, — почти 500.

Тем не менее, значительные инвестиции в расширение масштабов производства Су-57 и в существенную модернизацию конструкции, включая разработку вариантов Су-57М1 и Су-57Д, способны кардинально повысить статус российского парка истребителей. В августе 2025 года заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Александр Максимцев подтвердил, что ведется подготовка к ускоренным поставкам истребителей Су-57 после открытия в августе новых производственных мощностей. Сообщается, что последняя партия истребителей, переданная в феврале 2026 года, получила широкий спектр улучшений в области авионики. Руководитель летной службы ОКБ Сухого Сергей Богдан ранее отмечал, что обширные боевые испытания на украинском театре военных действий, которые значительно превосходят испытания любого другого истребителя пятого поколения, позволили доработать и усовершенствовать конструкцию Су-57.