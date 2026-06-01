Войти
ИноСМИ

Россия развертывает истребители Су-57 для интенсивных операций по всей линии фронта на Украине: расширение авиапарка повышает готовность российских войск (Military Watch Magazine, США)

197
0
0
Опытный образец двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д (бортовой номер "055") в первом полете. Жуковский, 19.05.2026
Опытный образец двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д (бортовой номер "055") в первом полете. Жуковский, 19.05.2026.
Источник изображения: Телеграм-канал Chkala_crew

Истребители пятого поколения Су-57, которых три года назад у России было всего четыре, теперь действуют практически на всех участках фронта, пишет MWM. При этом украинские ПВО, считающиеся якобы сильнейшими в Европе, оказались бессильны проотив них. Впереди ожидаются новые модификации и увеличение производства.

Многочисленные западные и украинские источники 29 марта сообщили, что Воздушно-космические силы России развернули истребители пятого поколения Су-57 для операций высокой интенсивности практически на всей протяженности линии фронта на Украине. Регулярные предупреждения о воздушных тревогах, которые фиксируются множеством украинских каналов оповещения, свидетельствуют о систематическом применении новейших стелс-истребителей. Они действуют в Курской области, над Азовским морем в районе Мариуполя, а также над Крымским полуостровом, нанося удары крылатыми ракетами Х-59 и Х-69. Украинские источники указывают, что истребители действовали в подконтрольном России воздушном пространстве, запуская ракеты с расстояния 200–400 километров от линии фронта.

Су-57 — единственный серийный истребитель пятого поколения, состоящий на вооружении у России. Если в начале интенсивных боевых действий на Украине в феврале 2022 года ее Военно-космические силы располагали четырьмя такими самолетами, то благодаря увеличению темпов производства сейчас их парк вырос до 50 единиц. Высокая живучесть истребителя позволяет ему действовать в воздушном пространстве, подконтрольном Украине. В середине 2024 года было подтверждено, что Су-57 выполняли задачи по проникновению на территорию противника, а именно по сбитию неисправного беспилотника С-70 "Охотник", чтобы предотвратить его попадание в руки Запада. С-70 применялся в районе Константиновки в ДНР, примерно в 15 километрах вглубь украинских позиций. Эта зона считается наиболее защищенным участком воздушного пространства на всем театре военных действий. Успешное поражение цели на близкой дистанции с помощью ракеты малой дальности Р-74 свидетельствует о наличии у Су-57 передовых стелс-технологий, позволяющих уклоняться от радиолокационных станций. Тем не менее даже такие истребители сталкиваются с гораздо большим риском при выполнении подобных задач, поэтому эффективнее всего избегать зон действия ПВО противника.

Генеральный директор российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в конце декабря 2025 года сообщил, что применение Су-57 в боевых действиях на Украине продемонстрировали способность самолета избегать обнаружения различными типами радиолокационных систем, а также системами РЭБ. "Наши военные довольны. Он очень хорошо обходит всевозможные заграждения — радары, РЭБы", — заявил он. Наземную систему ПВО Украины признают самой мощной в Европе, за исключением Белоруссии, во многом благодаря тому, что Советский Союз, а в последнее время и многие члены НАТО сконцентрировали в стране значительную часть передовых средств противовоздушной обороны. Украинская сеть ПВО включает различные модификации советских С-300, американские комплексы MIM-104 Patriot, дальнобойные С-200Д, советские зенитные ракетные комплексы средней дальности Бук-М1 и С-125, американские MIM-23, а также зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия и большое количество переносных советских и западных ракетных комплексов малой дальности.

Боевое применение Су-57 на украинском театре военных действий включало подавление ПВО, воздушные бои и широкий спектр задач по нанесению высокоточных ударов. Авионика, стелс-технологии и вооружение истребителя заметно превосходят аналоги других российских типов самолетов, и его массовое поступление в войска представляет серьезную угрозу для интересов западного блока и Украины. Тем не менее, программа создания истребителя столкнулась с серьезными задержками: изначально принятие на вооружение было запланировано на середину 2010-х годов, а парк из 200 машин предполагалось развернуть к 2025 году. Страны-члены НАТО совокупно располагают более чем 1200 истребителями пятого поколения, а Китай, по некоторым оценкам, — почти 500.

Тем не менее, значительные инвестиции в расширение масштабов производства Су-57 и в существенную модернизацию конструкции, включая разработку вариантов Су-57М1 и Су-57Д, способны кардинально повысить статус российского парка истребителей. В августе 2025 года заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Александр Максимцев подтвердил, что ведется подготовка к ускоренным поставкам истребителей Су-57 после открытия в августе новых производственных мощностей. Сообщается, что последняя партия истребителей, переданная в феврале 2026 года, получила широкий спектр улучшений в области авионики. Руководитель летной службы ОКБ Сухого Сергей Богдан ранее отмечал, что обширные боевые испытания на украинском театре военных действий, которые значительно превосходят испытания любого другого истребителя пятого поколения, позволили доработать и усовершенствовать конструкцию Су-57.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Бук-М1
ПАК ФА
С-125
С-300
Х-59
Компании
Сухой ПАО
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
NATO
БПЛА
Бук ЗРК
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"