Вступительная речь министра войны США Пита Хегсета на открытии саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" (The White House, США)

Хегсет объявил о прекращении финансирования США обороны богатых союзников

США прекращают военное субсидирование богатых союзников, заявил Хегсет на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Страны должны увеличить финансирование собственных армий и распределить бремя коллективной обороны. Больше никакой халявы, объявил глава Пентагона.

Вступительное слово

Доброе утро. Так здорово вернуться в Сингапур на "Диалог Шангри-Ла", чтобы поговорить о будущем этого важнейшего Тихоокеанского региона. Это будущее не из области несбыточных фантазий или утопического идеализма, это будущее, которое определят наши совместные усилия по защите важнейших национальных интересов.

Под руководством президента Трампа, — который за последний год неоднократно демонстрировал, что значит защищать национальные интересы Америки: от ликвидации режима Мадуро в Венесуэле до "Полуночного молота", от пресечения наркотрафика до "Эпической ярости", — мы восстановили активный и реалистичный подход к национальной обороне, мы вернули сдерживание в нашу политику.

Когда я был молодым лейтенантом армии США, девиз моего первого стрелкового взвода звучал так: "Хочешь мира — готовься к войне". Это простая истина, которая имеет смысл как с тактической, так и со стратегической точек зрения. Однако сегодня я хочу рассказать вам, что означает возвращение к реализму для самого важного региона мира — Тихоокеанского. Как ясно сказано в Стратегии национальной обороны США на 2026 год, мы намечаем новый курс для наших альянсов и партнерских отношений — он основан на реалиях соотношений сил и интересов.

Этот курс сделает Америку сильнее, откроет нашим союзникам и партнерам новые возможности, а Тихоокеанскому региону обеспечит стабильность и безопасность.

Новая модель: от зависимости к полноценному партнерству

В основе этого нового подхода лежит отказ от модели зависимости в пользу полноценного партнерства. Он будет основан на принципах, которому наши партнеры в Азии следовали на протяжении десятилетий. Возможно, из-за географической удаленности или горьких уроков истории азиатский взгляд на Америку отличается большей ясностью и прагматичностью, чем в других регионах. Наши партнеры в этом регионе давно поняли, что в основе прочного сотрудничества лежат не идеалистические ценности, а четкое совпадение национальных интересов.

В подобной ясности заключается неоспоримая сила, и именно она делает наших тихоокеанских союзников и партнеров столь надежным противовесом перед лицом региональных угроз. Когда наши интересы совпадают, мы действуем сообща, проявляем решительность. Когда наши интересы расходятся, мы действуем прагматично, без драматизма и нравоучений. Думаю, Западная Европа могла бы взять это на заметку.

Мы полностью разделяем такой подход. Эпоха, когда Соединенные Штаты субсидировали оборону богатых стран, закончилась. Нам нужны партнеры, а не протектораты. Мы стремимся к альянсам, основанным на взаимной ответственности, а не на зависимости. Это новый этап развития наших союзов в современную эпоху. Такой подход делает наши альянсы более устойчивыми и гарантирует готовность к вызовам XXI века, а не прошлого. Подобный сдвиг — не вопрос выбора, а вопрос стратегической благоразумности.

Стратегия национальной обороны ясно дает понять, что прежний курс беззубой, утопической и глобалистской внешней политики вел к катастрофе. Все изменилось при президенте Трампе. Наш подход — это гибкий, прагматичный реализм, который позволяет смотреть на мир трезвым взглядом, необходимым для защиты жизненно важных интересов. Эта ясность важна именно в Тихоокеанском регионе — как нигде.

Тихоокеанский регион: стратегический приоритет Америки

Этот регион имеет огромное значение для безопасности и процветания США. Это крупнейший и наиболее динамично развивающийся рынок в мире. Именно поэтому наша стратегия национальной обороны предписывает Министерству войны создать условия, необходимые для достижения устойчивого и благоприятного баланса сил в Тихоокеанском регионе.

Сегодня, когда мы оглядываемся на ситуацию вокруг, мы не можем не испытывать обоснованной тревоги в связи с наращиванием военной мощи Китая и расширением его деятельности как внутри региона, так и за его пределами. Мы трезво оцениваем ситуацию в сфере безопасности и понимаем, что доминирование любого гегемона в Тихоокеанском регионе нарушит региональный баланс сил и подорвет равновесие, которое мы все стремимся сохранить. Министерство войны США прилагает все усилия, чтобы не допустить такого развития событий.

Мы подходим к решению этой проблемы не с позиции ненужной конфронтации, а с позиции взвешенной и продуманной силы. Мы сосредоточены, спокойны и решительны. Мы четко обозначаем свои намерения, приоритеты и способность достичь целей администрации. Именно такой подход выбирают наши азиатские партнеры и давно ему следуют.

Наши союзники в Азии не стремятся к эскалации, риторической демонстративности или к тому, чтобы регион ассоциировался с открытой конфронтацией. Они хотят, чтобы Соединенные Штаты демонстрировали дисциплинированную силу, непоколебимую решимость и лидерство. Этого достаточно для того, чтобы говорить и действовать спокойно, но при этом держать в руках большую дубинку (отсылка к пословице: "Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь" (Speak softly and carry a big stick; you will go far), которую использовал Теодор Рузвельт в рамках политики "большой дубинки" — прим. ИноСМИ).

То, к чему мы стремимся и о чем постоянно говорит президент, — это по-настоящему стабильное равновесие, которое будет выгодно как американцам, так и нашим союзникам. Это благоприятный, но устойчивый баланс сил, при котором ни одно государство, включая Китай, не сможет навязывать свою гегемонию и ставить под угрозу безопасность или процветание нашей страны и наших партнеров.

Соединенные Штаты стремятся сохранить условия, которые долгое время обеспечивали мир и процветание в регионе. Мы — сила, которая стремится поддерживать равновесие, а не нарушать его, — все просто. Мы защищаем статус-кво, который обеспечил беспрецедентный рост и открыл новые возможности для всех. Наши интересы в Тихоокеанском регионе значительны, но при этом ограничены и разумны. Они определяются благоприятным балансом сил, при котором уважается суверенитет, беспрепятственно развивается торговля, а страны сохраняют свободу выбора.

Это баланс, который поддерживает Америка и который никто не вправе нарушать.

Американо-китайские отношения: стабильность за счет силы

Под руководством президента Трампа отношения между США и Китаем стали лучше, чем когда-либо за последние годы. Президент Трамп и его администрация стремятся к стабильному миру, честной торговле и уважительным отношениям с Пекином. Это не случайность. Сильная, спокойная, но четкая позиция — верный путь к стабильности.

Всего две недели назад президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Пекине прямые переговоры, которые укрепили этот фундамент. Я был свидетелем их многочасовых откровенных бесед. Это был поистине исторический момент. Они пришли к соглашению, что Соединенные Штаты и Китай должны выстраивать стратегически стабильные конструктивные отношения, которые будут основаны на справедливости и взаимности. Мы подтверждаем, что, хотя наши страны будут решительно защищать свои взгляды, мы способны заключать практические, взаимовыгодные соглашения там, где наши интересы совпадают.

С учетом всего вышесказанного, моя задача в Министерстве войны США — обеспечить военную мощь для поддержки дальновидной и реалистичной дипломатии Трампа. Наша важнейшая задача — следить за тем, чтобы президент всегда вел переговоры с позиции неоспоримой силы, чтобы поддерживать мир в Тихоокеанском регионе и на всей планете.

Чтобы наши вооруженные силы могли сохранять стабильность, мы будем действовать решительно и ясно, поэтому мы все чаще проводим встречи с нашими китайскими коллегами. Поддерживая открытые каналы связи между военными, мы можем координировать действия, предотвращать конфликты и снижать риск просчетов. Этот диалог — не признак капитуляции с обеих сторон, а практическая мера предосторожности, она поможет сохранить отношения, к которым стремятся наши лидеры, на всех уровнях.

И хотя наша цель — достойный мир, не стоит заблуждаться: Америка — тихоокеанская держава. И мы настаиваем на том, чтобы Китай уважал нашу давнюю позицию в регионе, и не просто настаиваем, но и поддерживаем очевидную военную мощь, чтобы подкрепить ее.

Смена подхода: дела важнее риторики

Теперь, чтобы справиться с этой задачей, мы меняем подход. Прошла эпоха показного возмущения, когда Вашингтон громко заявлял о своих дипломатических протестах, показывая свою добродетель, но не демонстрируя реальных возможностей. В будущем мы начнем тщательнее продумывать, как и когда высказываться. Но в первую очередь мы будем действовать.

Как я уже сказал, мы сильны, но сдержаны. С большой дубинкой говори спокойно. Мы будем отдавать приоритет боевым возможностям, стратегической дисциплине и деловому сотрудничеству, а не пустой риторике и хвастовству. Любой потенциальный противник будет вынужден оценивать нас по нашей военной мощи, коллективной готовности и непоколебимой решимости.

В соответствии со стратегиями национальной безопасности и национальной обороны, наш подход в Тихоокеанском регионе сосредоточен на сдерживании вдоль первой цепи островов (First Island Chain — так в документах США называется "западная окраина Тихого океана" от Японии и Курильских островов до Индонезии, которая делит сферы военного влияния Пентагона в регионе — прим. ИноСМИ). Сейчас мы возрождаем в Западном полушарии доктрину Монро — или, как я ее называю, доктрину Дон-Ро (игра слов от соединения имени Дональд и фамилии Монро — прим. ИноСМИ). Мы решительно защищаем нашу родину и наше полушарие. Мы защитим наш народ. Если вы посмотрите на планы нашего ведомства и бюджет, то увидите, что мы формируем команду, способную проецировать силу, а также страну, способную оказывать влияние в любой точке мира, особенно здесь.

Мы создадим и будем поддерживать мощную систему сдерживания в западной части Тихого океана, которая сделает агрессию невозможной, эскалацию — непривлекательной, а войну — иррациональной. Наша военная стратегия будет устойчивой, рассредоточенной и оптимизированной, чтобы не допустить быстрого и решительного достижения целей с помощью военной силы. Такова логика этой стратегии. В этом суть принципа "мир посредством силы" и основа прочного мира в Тихоокеанском регионе, который принесет пользу всем нам.

Распределение обязанностей: больше никакой халявы

Такая политика выгодна всем нам, потому что наша сдержанная, но очевидная сила приведет к стабильности и миру. Но Америка не может и не должна нести это бремя в одиночку. Для благоприятного баланса сил нужны сильные союзники с реальной военной мощью, промышленным потенциалом и политической решимостью.

Слишком долго безопасность этого региона в значительной степени зависела от военной мощи США, в то время как многие наши союзники и партнеры позволяли оборонному потенциалу приходить в упадок. Это невыгодная сделка для американских налогоплательщиков и неустойчивая опора для наших союзников и партнеров. Будет лучше, если мы все, опираясь на свои преимущества, начнем вносить вклад в достижение общей цели — мира и стабильности.

Это не подход в стиле "либо по-моему, либо никак". Мы готовы работать со всеми вами, где бы вы ни находились, исходя из вашей ситуации, географического положения, культурных, политических и экономических реалий, чтобы обеспечить безопасность Тихоокеанского региона без доминирующего гегемона. Именно поэтому одним из основных направлений нашей национальной оборонной стратегии станет распределение бремени между союзниками и партнерами Соединенных Штатов. Одновременно мы предоставляем им возможности вносить собственный вклад в нашу коллективную оборону. И это уже не второстепенный вопрос. Это важнейшая составляющая нашей стратегии.

Президент Трамп предельно ясно высказывался по этому поводу с самого начала своей первой президентской кампании, а теперь и во время второй. Альянсы работают только тогда, когда они основаны на полноценном партнерстве. Это улица с двусторонним движением. Крепкий альянс не сложится, если в игре будет только один. Больше никакой халявы.

История не окончена. О союзах судят не по количеству флагов, а по количеству боевых единиц. Нам не нужны новые конференции. Нам нужна серьезная боевая мощь. Мне жаль, что приходится такое говорить. Меньше "Шангри-Ла", больше кораблей, больше подводных лодок.

Слишком долго наши вежливые просьбы к европейским союзникам увеличить расходы на их собственную оборону оставались без внимания. Наконец-то они наверстывают упущенное, а мы позволили себе увлечься пустой глобалистской риторикой о международном порядке, основанном на правилах, в то время как европейские столицы открыли границы и опустошили свои армий. Можно сколько угодно говорить о правилах — и это здорово, — но если вы не можете подкрепить их реальной силой, то эти правила не стоят и бумаги, на которой написаны. Европе и НАТО предстоит принять ряд важных решений, о которых мы расскажем в ближайшее время.

Прогресс сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе

Те же принципы применимы и в Тихоокеанском регионе, хотя, конечно, условия здесь другие. Я с оптимизмом смотрю на то, как наши союзники, движимые общими национальными интересами и беспрецедентными угрозами, активизируются и занимаются делом. В реальности мы уже видим прогресс.

Если вы хотите понять, как выглядит распределение бремени, обратите внимание на Южную Корею. Страна постоянно инвестирует в собственную оборону не потому, что не может позволить себе роскошь относиться к войне как к задаче из учебника. Они живут на передовой и поэтому наращивают реальную боевую мощь. Решение президента Ли увеличить расходы на оборону до нового мирового стандарта в 3,5% и взять на себя большую ответственность за свою национальную оборону отражает трезвое понимание ситуации с угрозами. Это будет непросто, но это необходимо для обеспечения безопасности и процветания его страны. Это непростое решение, потому что они видят мир таким, какой он есть. Мы аплодируем прагматизму и лидерским качествам Сеула. Регион станет гораздо более стабильным и безопасным, если другие союзники и партнеры пойдут по аналогичному пути.

Мы видим аналогичный реализм от Филиппин. Манила смещает акцент на внешнюю оборону и повышение уровня оперативной совместимости с вооруженными силами США. И это не просто слова. В начале мая мы завершили крупнейшие в истории учения "Баликатан", в ходе которых проводились совместные тренировки и учения с использованием современного американского оружия. Филиппины также вкладывают больше средств в модернизацию своих вооруженных сил и береговой охраны. В этом году президент Маркос подписал бюджет на увеличение расходов на оборону на 12%. Эти деньги пойдут на многолетний план страны по созданию современных, технологически продвинутых и боеспособных вооруженных сил, которые смогут взаимодействовать с американскими военными и сражаться с ними бок о бок.

Мы наблюдаем аналогичные и крайне важные изменения в Токио. Япония предпринимает конкретные шаги, чтобы ускорить трансформации своей оборонной системы. Вместе мы укрепляем наши вооруженные силы и инвестируем в необходимые ресурсы. Мы еще не достигли финиша, впереди нас ждет еще много работы, но мы движемся в правильном направлении. Мы возлагаем большие надежды на наших японских союзников: вместе мы можем и должны внести общий вклад в укрепление американо-японского альянса. Сильного, спокойного, прозрачного.

Австралия берет инициативу в свои руки. Вместе мы расширяем ротационное присутствие американских вооруженных сил и сотрудничаем в целях обеспечения нашей оборонно-промышленной базы вооружением, которое необходимо для ведения высокотехнологичных боевых действий. Мы высоко ценим вклад Канберры в реальную боевую мощь и стремление к более глубокой интеграции с объединенными вооруженными силами США.

Мы видим, что наши партнеры в Юго-Восточной Азии тоже стали активнее. Хозяева этой встречи, сингапурцы, постоянно демонстрируют выдающиеся результаты, они вкладывают значительные средства в свои вооруженные силы, выступают в качестве важнейшего центра для логистики и ротации американских войск, они укрепляют наши общие позиции в регионе.

Индонезия также добивается значительных успехов в модернизации армии, расширяет масштаб военных учений с нами и нашими партнерами, укрепляя оперативную совместимость и стабильность в регионе.

Я также хочу отметить лидерство Малайзии в оперативном развертывании групп наблюдателей АСЕАН на границе Таиланда и Камбоджи. Это и есть распределение бремени. Страны региона вносят собственный вклад в сохранение мира, снижают напряженность, поддерживают дипломатию и предоставляют надежные ресурсы. Я высоко ценю усилия Малайзии и АСЕАН за поддержку исторического мирного соглашения, которое помог подписать президент Трамп.

На материковой части страны Бангкок расширяет военное сотрудничество с США для повышения оперативной совместимости и обеспечения высокой боеготовности. Таиланд, давний партнер США, вкладывает еще больше средств.

Мы также видим, что Вьетнам настроен столь же решительно. Ханой усердно модернизирует свои военно-морские силы, одновременно расширяя прагматичное оборонное сотрудничество с Соединенными Штатами. Вьетнам — отличный пример того, как страны с разной историей и политическими системами могут взаимодействовать друг с другом, предпринимая отдельные шаги в тех областях, где наши интересы совпадают, чтобы поддерживать стабильный региональный баланс.

Индия как стратегический якорь

В Южной Азии Нью-Дели играет важнейшую роль в сохранении статуса-кво. Сильная Индия, действующая в собственных интересах, способствует достижению нашей общей цели — поддержанию равновесия сил в регионе.

Индия модернизирует вооруженные силы, чтобы взять на себя часть бремени по обеспечению безопасности, особенно в Индийском океане. Она наращивает промышленный и логистический потенциал, чтобы проводить высокотехнологичные военные операции, в том числе для ремонта и обслуживания наших общих платформ, и для поддержки кораблей ВМС США, действующих в этом регионе. Мы также взяли на себя обязательство развивать с Индией совместное производство для расширения возможностей, в том числе это касается противотанковых управляемых ракет Javelin. Это реальные шаги, направленные на повышение коллективной боеготовности наших сил. Наращивание промышленного потенциала — не просто долгосрочная цель, а насущная оперативная задача.

Мобилизация американской оборонной промышленности

Министерство войны США играет ключевую роль во всем этом. В Америке происходит историческая мобилизация оборонно-промышленного комплекса. Мы будем производить лучшее в мире оружие в больших объемах, быстро и по разумной цене. Это мое личное обязательство перед всеми вами, и этого требует наш президент. Именно поэтому Дональд Трамп, потративший в прошлом году на оборону триллион долларов, в этом году планирует инвестировать в оборонную промышленность 1,5 триллиона, чтобы задействовать американский "арсенал свободы" и укрепить военное превосходство США на десятилетия вперед.

Это инвестиции на поколения вперед. Президент Трамп устанавливает золотой стандарт. Мы требуем от наших союзников и партнеров увеличения вклада в оборону до 3,5% и даже больше. Мы ожидаем, что каждый наш партнер проявит такую же решимость. Для тех стран, кто примет этот вызов и возьмет на себя ответственность как настоящие партнеры, выгода будет очевидной.

Как прописано в нашей стратегии, мы будем уделять приоритетное внимание работе с образцовыми союзниками — теми странами, которые наиболее способны, дальновидны и готовы защищать свои национальные интересы. Мы выведем их в авангард. Ускоренная продажа оружия, тесное сотрудничество в промышленной сфере, расширение обмена разведданными — список можно продолжать, преимуществ много. Но тем, кто считает, что может и дальше бесплатно пользоваться щедростью американских налогоплательщиков, мы говорим: услышьте нас.

Те времена прошли. Союзники, которые отказываются вносить свой вклад в нашу коллективную оборону, столкнутся с радикальными переменами в наших отношениях. Президент Трамп считает, что нужно помогать только тем странам, которые помогают себе сами. И Министерство войны США придерживается аналогичного мнения. Такова суть распределения бремени.

Это наш долг друг перед другом, но, самое главное, мой личный долг перед американским народом и каждым солдатом — самым ценным, что у нас есть. Современный мир беспощаден. И поэтому столь смелый шаг — вопрос стратегической необходимости. Мы несем ответственность перед нашим народом за то, каким будет мир в будущем.

"Америка прежде всего": мир посредством силы

Под руководством президента Трампа США именно этим и занимаются. Министерство войны США продвигает концепцию "Америки прежде всего", "мира посредством силы" и здравого смысла. Мы возрождаем воинственный дух в наших рядах. Мы восстанавливаем нашу великую армию.

И мы восстанавливаем систему сдерживания, которая критически ослабла при администрации Байдена. При президенте Трампе у нас была самая мощная и боеспособная армия в мировой истории. Но наш подход не предполагает изоляции. "Америка прежде всего" не означает "Америка в одиночку" — это означает реалистичный подход к взаимодействию с четким намерением защищать наши важнейшие национальные интересы. Это подход, при котором дела ценятся больше, чем слова, а альянсы рассматриваются как полноценные партнерства. Их оценивают по суверенной мощи и вкладу каждого из участников.

Прагматичная, ориентированная на взаимную выгоду модель партнерства, — это не циничный компромисс, а наиболее реалистичная и надежная основа для прочного мира в Тихоокеанском регионе. Наш подход предлагает странам Тихоокеанского региона сделать то, к чему многие из них уже стремятся: всерьез инвестировать в оборону, вносить больший вклад в коллективную безопасность и сотрудничать с Соединенными Штатами на выгодной основе, исходя из наших общих интересов.

Заключительные слова

Если бы мне нужно было сформулировать тезис для сегодняшней речи, я бы сказал следующее. Присоединяйтесь к нам, чтобы воплотить эту идею в жизнь, создать команду сильных, самодостаточных стран, способных защищать свой суверенитет и при этом вносить вклад в нашу коллективную безопасность, чтобы сохранить благоприятный баланс сил. Сильный, уверенный, прозрачный.

Я уже говорил это раньше, но стоит повторить еще раз. Те, кто хочет мира, должны готовиться к войне. От моего первого взвода до первой цепи островов. Держите это в голове, потому что мы все стремимся к миру. Время пришло. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, реальны, но перед нами открылись и новые возможности.

Мы должны встретить этот момент во всеоружии. И да благословит Господь всех наших солдат, которые рискуют собой. Большое вам спасибо.