Войти
Военное обозрение

Сказал «А», попытается сказать и «Б»: об ударах противника по коридору в Крым

173
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Растёт число сообщений о том, что противник плотно взялся за сухопутный коридор в Крым. Всё большее число людей с мест сообщают о том, что число дронов ВСУ, которые, что называется, кошмарят транспорт на дороге из Ростовской области в новые регионы России, в последнее время значительно выросло.

Основная цель противника, очевидно, состоит в том, что максимально затруднить логистику ВС РФ в Новороссии, а вдобавок – создать проблемы с обеспечением для Крыма, так как после известных инцидентов основной поток грузовиков на полуостров идёт не по Крымскому мосту, а именно по автодороге «Новороссия».

Напомним, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий порекомендовал использовать указанную автотрассу лишь в случае крайней необходимости ввиду опасности атак со стороны врага, а также ввиду попыток дистанционного минирования этой автодороги и её обочин противником.

Если подвергнуть всю эту информацию синтезу, то можно прийти к выводу о том, что, сказав «А», противник скажет и «Б». А этим «Б» может быть, например, вариант с попыткой повторить атаки на Крымский мост, чтобы потом диктовать свои условия. И вероятность такого развития событий явно не равняется нулю, особенно если учесть, что для противника давно нет сколько-нибудь значительных «красных линий», перед которыми он всерьёз готов останавливаться. Он стремится отрезать Крым, к чему он всегда и стремился - ещё со времён водной и энергетической блокады.

Примечательно и то, что наращивает своё давление на сухопутный коридор в Крым враг при учёте продвижения наших войск в Запорожской и Днепропетровской областях. То есть, ЛБС от дороги отодвигается, но дальность и количество дронов у ВСУ увеличиваются, что позволяет им «доставать» до трассы без особых затруднений.

При таком развитии событий, когда возникает прямая угроза всем видам логистики в новых регионах России, и когда враг использует любую возможность, чтобы создать проблемы и армии, и гражданскому населению, ответ может быть вполне симметричным. Например, это превращение логистики врага на юге Украины, включая Одессу, Николаев, равно как и севера – Чернигов, Сумы, Харьков, в билет в один конец для всех видов транспорта. Не бьём по мостам и тоннелям, тогда хотя бы этот-то вариант рабочий? Если, конечно, его позволяет осуществить дух Стамбула, Женевы, Абу-Даби и Анкориджа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"