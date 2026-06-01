Сказал «А», попытается сказать и «Б»: об ударах противника по коридору в Крым

Растёт число сообщений о том, что противник плотно взялся за сухопутный коридор в Крым. Всё большее число людей с мест сообщают о том, что число дронов ВСУ, которые, что называется, кошмарят транспорт на дороге из Ростовской области в новые регионы России, в последнее время значительно выросло.

Основная цель противника, очевидно, состоит в том, что максимально затруднить логистику ВС РФ в Новороссии, а вдобавок – создать проблемы с обеспечением для Крыма, так как после известных инцидентов основной поток грузовиков на полуостров идёт не по Крымскому мосту, а именно по автодороге «Новороссия».

Напомним, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий порекомендовал использовать указанную автотрассу лишь в случае крайней необходимости ввиду опасности атак со стороны врага, а также ввиду попыток дистанционного минирования этой автодороги и её обочин противником.

Если подвергнуть всю эту информацию синтезу, то можно прийти к выводу о том, что, сказав «А», противник скажет и «Б». А этим «Б» может быть, например, вариант с попыткой повторить атаки на Крымский мост, чтобы потом диктовать свои условия. И вероятность такого развития событий явно не равняется нулю, особенно если учесть, что для противника давно нет сколько-нибудь значительных «красных линий», перед которыми он всерьёз готов останавливаться. Он стремится отрезать Крым, к чему он всегда и стремился - ещё со времён водной и энергетической блокады.

Примечательно и то, что наращивает своё давление на сухопутный коридор в Крым враг при учёте продвижения наших войск в Запорожской и Днепропетровской областях. То есть, ЛБС от дороги отодвигается, но дальность и количество дронов у ВСУ увеличиваются, что позволяет им «доставать» до трассы без особых затруднений.

При таком развитии событий, когда возникает прямая угроза всем видам логистики в новых регионах России, и когда враг использует любую возможность, чтобы создать проблемы и армии, и гражданскому населению, ответ может быть вполне симметричным. Например, это превращение логистики врага на юге Украины, включая Одессу, Николаев, равно как и севера – Чернигов, Сумы, Харьков, в билет в один конец для всех видов транспорта. Не бьём по мостам и тоннелям, тогда хотя бы этот-то вариант рабочий? Если, конечно, его позволяет осуществить дух Стамбула, Женевы, Абу-Даби и Анкориджа.