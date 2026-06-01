Источник изображения: topwar.ru

Всё больше сигналов о том, что коллективный Запад руками Украины создаёт системные проблемы для российских сил, включая тыл. И сигналы эти идут в том числе от людей, своими глазами наблюдающими за развитием событий на местах.

Как пишет военкор Андрей Руденко, пора признать: Россия воюет не против Украины, а против объединённого Запада, который обладает технологическим преимуществом:

Проблема с потерей контроля неба естественна, технологии на стороне противника. Даже наши китайские «братья» заключают контракты на год вперёд с представителями Украины, а мы уже собираем то, что осталось на рынке.

По его мнению, затягивание боевых действий - большая глупость, поскольку западные технологии постоянно совершенствуются, и мы не успеваем за ними. Особую тревогу вызывает перекрытие логистики на Донбассе и в направлении Крыма. «Это серьёзный удар по всем войскам, дальше итог не очень хороший», — предупреждает Руденко.

Противник фактически нацелился на решение задачи по изоляции района боевых действий (ИРБД). В то время как с российской стороны такие меры применяются далеко не всегда.

Репортёр, предлагая решение задачи, призывает «отключать логистику противника вместе с электроэнергией по-взрослому». В противном случае, считает Андрей Руденко, у российских сил возникнут серьёзные проблемы.

При этом Руденко называет «детскими страшилками на ночь» заявления об ударах по центрам принятия решений:

А все эти рассказы про удары по центрам принятия решения - всего лишь детские страшилки на ночь. На Украине таких центров нет. А по Европе мы бить не будем.