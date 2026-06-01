В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» Су-35. В чем их особенность и что думают об этом оружии в России?

TWZ: Поставленная Киеву ракета Meteor на JAS 39 Gripen может сбивать российские Су-35

Ракета Meteor, запускаемая с истребителей JAS 39 Gripen, поставки которых Вооруженным силам Украины (ВСУ) Швеция планирует начать в 2027 году, сможет уничтожать российские самолеты Су-35 и МиГ-31. Об этом пишет американское издание TWZ.

Портал отмечает, что Су-35 и МиГ-31 запускают ракеты по целям на Украине вне зоны работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), тогда как дальность полета Meteor, запускаемого с JAS 39 Gripen, позволяет поставить российские самолеты под угрозу в пределах дальности действия их собственных ракет.

По дальности действия Meteor превосходит имеющиеся у ВСУ ракеты и сопоставим с российскими боеприпасами, запускаемыми Су-35 и МиГ-31. Издание уверяет, что Meteor может пролететь до 210 километров, тогда как российская ракета Р-37М — до 200.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Швеция передала Украине истребители на сумму более 2 миллиардов долларов. Киев рассчитывает получить первые Gripen в течение следующих десяти месяцев.

Зеленский также рассказал о планах Украины закупить 22 истребителя у Швеции. Их поставка планируется до 2030 года.

В США обрадовались получению Украиной «лучшего истребителя» против России

JAS 39 Gripen, поставки которых Вооруженным силам Украины (ВСУ) Швеция планирует начать в 2027 году, можно считать «лучшими истребителями» для противостояния Киева с Москвой, пишет TWZ.

Портал напоминает, что шведские JAS 39 Gripen разработаны во время холодной войны специально для противостояния с «советской угрозой». Отличительной особенностью боевых самолетов издание называет их высокую эффективность и долговечность.

Он был специально разработан для обслуживания и перевооружения небольшими группами — часто включающими призывников — при действиях с рассредоточенных площадок, таких как дороги и импровизированные взлетно-посадочные полосы, а не с традиционных авиабаз TWZ

Вся концепция самолета сосредоточена на поддержании боевых действий в сложных условиях, включая длительные периоды низких температур, отмечается в материале.

TWZ приводит слова министра обороны Швеции Пола Йонсона, согласно которым JAS 39 Gripen специально создан для противостояния с превосходящим по численности противником, что, по мнению чиновника, «делает его крайне актуальным для Украины».

JAS 39 Gripen неоднократно назывался наиболее оптимальным самолетом для Украины

С начала специальной военной операции шведский JAS 39 Gripen неоднократно назывался западными экспертами оптимальным западным истребителей, который могла бы получить Украина.

В марте 2023 года специализированный портал Defense News писал, что для Украины лучшим истребителем, который могут поставить Киеву западные страны, стал бы шведский JAS 39 Gripen.

В октябре 2024-го обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу счел шведский Saab JAS 39 Gripen идеальным истребителем для Украины.

В частности, самолет способен вести воздушный бой и выполнять операции типа «воздух-земля», а также «может эксплуатироваться на объектах с ограниченным доступом, включая удаленные дороги, переоборудованные во временные взлетно-посадочные полосы», отмечал журналист.

Российские дипломаты назвали циничной сделку Швеции и Украины по истребителям

Сделка по закупке Украиной шведских истребителей Gripen совершенно цинична, заявило российское посольство в Стокгольме.

На фоне совершенного в ночь на 22 мая варварского удара украинской военщины по зданиям учебного корпуса и общежития Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, в которых в тот момент находилось 86 студентов-подростков, заявления Стокгольма (...) выглядят особенно цинично посольство России в Швеции

Исходя из известных планов, всего Украина получит от стран НАТО до 100-120 истребителей, отмечал канал «Военная хроника». Отмечается, что озвученные Киевом и его западными партнерами планы указывают на системный характер наполнения ВСУ боевой авиационной техникой.

Герой России высказался о судьбе шведских истребителей на Украине

Швеция собирается поставить Киеву собственные истребители Gripen лишь для того, чтобы не тратить средства на их утилизацию как списанной техники, считает председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России Сергей Липовой.

Это истребители прошлого столетия. То, что передается Украине, — это списанная техника с достаточно большим отработанным ресурсом. Для утилизации этой авиационной техники требуется немало денег. И многие страны НАТО, в том числе Швеция, пытаются заработать на Украине, продавая ей подобную технику

Сергей ЛиповойГерой России

По его словам, Gripen не могут тягаться с передовыми истребителями. Именно поэтому поступление их Вооруженным силам Украины (ВСУ) не изменит ход конфликта.

Россия будет сбивать шведские истребители Gripen, которые планирует закупить Украина, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Это шведские истребители, я думаю, что это серьезно. На самом деле это хорошие истребители, модернизированные. В принципе, сбивать будем Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

Он уточнил, что их надо поражать только во время нахождения на аэродроме, и выразил уверенность, что Россия справится с этим.