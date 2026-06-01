Путин заявляет, что у России есть средства для уничтожения любого, кто нападет на Калининград (Reuters, Великобритания)

Путин: у России есть средства для уничтожения любого, кто нападет на Калининград

Путин рассказал, что произойдет, если НАТО решится напасть на Калининград, передает Reuters. У России есть, чем удивить любого агрессора.

В пятницу президент Владимир Путин заявил, что Россия располагает всеми необходимыми средствами для уничтожения любого, кто попытается атаковать российский эксклав Калининград.

Путин отвечал на вопрос о заявлениях министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, сделанных ранее в этом месяце. Он сказал, что НАТО должна показать Москве, что она способна проникнуть в Калининград.

Отдельно, отвечая на вопрос о том, что Украина направила операторов беспилотников в Латвию, Путин подтвердил, что любое государство, представляющее угрозу для России, рассматривается Москвой как законная цель.

Однако Россия по-прежнему готова продолжить переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта, заявил Путин.