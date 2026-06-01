TWZ: Ракеты Meteor «помогут JAS 39 Gripen ВС ВСУ сбивать российские самолёты»

Шведские истребители JAS 39 Gripen C/D будут поставляться на Украину вместе с ракетами большой дальности «воздух-воздух» Meteor, что создаст большую угрозу российским истребителям Су-35 и МиГ-31. С таким утверждением выступило издание The War Zone (TWZ).

Украина вместе с истребителями JAS 39 Gripen C/D, которые начнут поступать на вооружение Воздушных сил ВСУ в следующем году, получит возможность уничтожать российские истребители Су-35 и Миг-31, утверждает издание. А поможет им в этом авиационная ракета большой дальности Meteor, интегрированная в систему вооружения шведских истребителей.

Российская авиация работает на большом удалении от зоны действия украинской ПВО, а имеющиеся на сегодняшний день на вооружении Киева истребители не в состоянии достать до нее из-за ограниченной дальности своих ракет. А при подлете поближе украинские истребители рискуют быть сбитыми, поскольку на российских самолетах стоят дальнобойные ракеты и радары, способные видеть цели на большой дальности.

Разработанная европейской компанией MBDA для истребителей Eurofighter Typhoon, Gripen и Rafale ракета Meteor превосходит все имеющиеся у ВСУ ракеты и сопоставима с российскими авиационными боеприпасами. По данным TWZ, ракета способна поражать цели на дальности свыше 200 км, а значит, в зону ее поражения попадут российские истребители Су-35 и МиГ-31.

По мнению западных экспертов, шведский истребитель Saab JAS 39 Gripen с ракетой Meteor является лучшим вариантом для Украины.