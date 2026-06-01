В МО Греции: Турция вместе с нами в НАТО, но угрозы для нас это не снимает

Министр обороны Греции Никос Дендиас призвал не обманывать себя относительно военного потенциала Турции. По его словам, нахождения в одном военно-политическом альянсе вовсе не является 100-процентной гарантией отсутствия угрозы.

Дендиас:

Если мы посмотрим на противоположный берег Эгейского моря, мы знаем, что Турция произвела очень большое количество морских дронов. Возможно, они не обладают самой передовой технологией, но зато их количество очень велико.

По словам министра, Анкара активно развивает парк беспилотных надводных аппаратов, среди которых выделяются ULAQ, MARLIN (SİDA), TUFAN, PIRANA и SANCAR. Эти системы предназначены для разведки, патрулирования, роевых атак и ударов по кораблям, что усиливает асимметричные возможности турецкого флота в акватории Эгейского моря. Среди прочего Турция развивает ударные БЭКи, способные атаковать портовую инфраструктуру.

Риторика Афин и Анкары в отношении друг друга заметно ужесточается на фоне территориальных споров, вопросов о милитаризации островов и конкуренции за влияние в Восточном Средиземноморье. Греция ускоряет собственные программы противодроновой обороны и модернизации ВМС, рассматривая турецкий флот дронов как один из главных вызовов региональной безопасности.

Эксперты отмечают, что массовое производство относительно недорогих морских дронов меняет баланс сил в полузакрытых морях, включая Эгейское, делая традиционные надводные корабли более уязвимыми. В Афинах подчеркивают необходимость быстрого ответа на эти угрозы.