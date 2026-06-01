В МО Греции: Турция вместе с нами в НАТО, но угрозы для нас это не снимает

Министр обороны Греции Никос Дендиас призвал не обманывать себя относительно военного потенциала Турции. По его словам, нахождения в одном военно-политическом альянсе вовсе не является 100-процентной гарантией отсутствия угрозы.
Дендиас:
По словам министра, Анкара активно развивает парк беспилотных надводных аппаратов, среди которых выделяются ULAQ, MARLIN (SİDA), TUFAN, PIRANA и SANCAR. Эти системы предназначены для разведки, патрулирования, роевых атак и ударов по кораблям, что усиливает асимметричные возможности турецкого флота в акватории Эгейского моря. Среди прочего Турция развивает ударные БЭКи, способные атаковать портовую инфраструктуру.
Риторика Афин и Анкары в отношении друг друга заметно ужесточается на фоне территориальных споров, вопросов о милитаризации островов и конкуренции за влияние в Восточном Средиземноморье. Греция ускоряет собственные программы противодроновой обороны и модернизации ВМС, рассматривая турецкий флот дронов как один из главных вызовов региональной безопасности.
Эксперты отмечают, что массовое производство относительно недорогих морских дронов меняет баланс сил в полузакрытых морях, включая Эгейское, делая традиционные надводные корабли более уязвимыми. В Афинах подчеркивают необходимость быстрого ответа на эти угрозы.