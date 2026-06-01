Пять стран ЕС взяли кредит по программе льготного кредитования SAFE, заявили в ЕК

ЦАМТО, 29 мая. На сегодняшний день пять стран Евросоюза подписали соглашения о получении кредитных средств в рамках европейской программы льготного кредитования SAFE.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.

"В общей сложности пять государств-членов подписали с Еврокомиссией соглашение о предоставлении кредита по линии SAFE. Это Польша, Литва, Хорватия, Румыния и Бельгия", – сказал он на брифинге в Брюсселе.

Программа SAFE (Security Action for Europe) – экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. В целом он предусматривает предоставление до 150 млрд. евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.