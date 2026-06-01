Процессорный модуль Ростеха для создания роботов получил статус отечественной продукции

Процессор «Эльбрус-2С3»
Изделие построено на базе российского процессора «Эльбрус-2С3»

Процессорный модуль Е2С3-COM холдинга «Росэл» Госкорпорации Ростех включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Изделие предназначено для создания робототехники, бортовых систем и аппаратуры связи.

Е2С3-COM представляет собой встраиваемый одноплатный компьютер промышленного назначения. Он построен на базе отечественного процессора «Эльбрус-2С3». Модуль объединяет на одной плате процессорное ядро, контроллеры периферийных интерфейсов, видеоконтроллер и оперативную память. Встроенное графическое ядро позволяет применять изделие в системах отображения информации.

Отлаженное процессорное ядро модуля E2C3-COM представляет собой оптимизированную связку процессора, оперативной памяти и системы питания. Это обеспечивает высокую производительность и стабильность работы, повышает энергоэффективность модуля. E2C3-COM обладает повышенной информационной защищенностью и применяется в критически важных решениях, связанных с безопасностью данных и предотвращением несанкционированного доступа. Повышенная информационная защищенность модуля обеспечивается применением российских процессоров архитектуры «Эльбрус», а также отечественной программы начального старта и операционной системы.

Разработчик изделия — Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (входит в холдинг «Росэл»).

«Включение Е2С3-COM в реестр Минпромторга подтверждает, что весь цикл производства — от проектирования до выпуска — осуществляется на территории России, и открывает дорогу для его применения в государственных и частных проектах. Это еще один шаг к тому, чтобы критически важная вычислительная инфраструктура строилась на отечественной компонентной базе», — отметил генеральный директор института Александр Ким.

ИНЭУМ им. И. С. Брука разрабатывает и производит вычислительные модули и средства вычислительной техники на процессорах «Эльбрус», а также специализированное программное обеспечение.

