"Мы здесь не для того, чтобы защищать немцев, испанцев или итальянцев" (Die Welt, Германия)

Генерал Ходжес: Трамп считает конфликт на Украине бизнес-сделкой

Трамп воспринимает геополитику всего лишь как бизнес, заявил командующий войсками США в Европе в отставке Бен Ходжес в интервью Welt. Именно поэтому он выводит из Европы американский контингент в качестве мести и не спешит с урегулированием конфликта на Украине.

Альмудена де Кабо (Almudena de Cabo)

Командующий войсками США в Европе в отставке Бен Ходжес понимает один аспект решения Трампа о частичном выводе войск из Европы. Однако при этом он обеспокоен серьезными стратегическими последствиями.

Угроза вывода американских войск из Германии взбудоражила политический Берлин. Поводом стала критика федерального канцлера Фридриха Мерца в адрес иранской военной кампании Трампа. Командующий американскими войсками в отставке Бен Ходжес считает этот шаг американского президента "мелким актом мести", который, по его мнению, лишен какой-либо лежащей в его основе стратегии.

WELT: Господин Ходжес, какое значение для США имеют американские военные базы в Германии?

Бен Ходжес: Они абсолютно незаменимы. Речь идет о защите стратегических интересов США. Америке выгодно, чтобы Европа была богатой, а значит — стабильной и безопасной. Мы хотим удержать Россию от нападения на Европу (Россия не собирается нападать на страны ЕС или НАТО — прим. ИноСМИ). Это вклад в НАТО, но также и способ проецировать нашу силу в направлении Африки, Ближнего Востока, Средиземноморья и Арктики. Именно поэтому мы здесь. Не для того, чтобы защищать немцев, испанцев или итальянцев. Мы здесь, чтобы защищать собственные интересы. Думаю, в США этого по-настоящему не понимают. Там люди просто исходят из того, что европейцы ничего не делают, а американцы платят за их оборону.

— Дональд Трамп уже не в первый раз угрожает вывести контингент из Европы. Как вы думаете, на этот раз он действительно пойдет на это?

— Да, думаю, пойдет. Но что именно в итоге произойдет и когда их начнут выводить, этого я тоже не знаю. И вы правы: он говорил об этом еще на протяжении всего первого срока. Когда я еще служил лейтенантом и был расквартирован в Западной Германии в начале 1980-х, у нас было почти 300 тысяч военнослужащих, размещенных в Западной Германии, Италии и Турции. После холодной войны их стало меньше. Потребности изменились. У меня нет никаких вопросов к тому, что президент что-то меняет, но я категорически против того, чтобы это делалось без какой-либо стратегической оценки и тем более ради мелочной расправы. А здесь все выглядит именно так.

— Откуда планируется вывод американских сил?

— Судя по всему, речь идет о боевой бригаде, которая дислоцируется в Вильзеке в Баварии. Она единственная находится в Германии на постоянном размещении: очень хорошее и мощное формирование — мобильное, с высокой огневой мощью и большим личным составом. Если будет принято решение перебросить его в Польшу (это интервью было записано еще до соответствующего объявления — прим. ред.) или в Румынию, то она, по крайней мере, останется в Европе. Еще один момент: Трамп отменил переброску в Германию подразделения с дальнобойными ракетами и артиллерией. Об этом договорились два года назад — в ответ на развертывание российских ракет "Искандер" в Калининградской области. Очень жаль, что эти возможности теперь не поступят в Европу.

— В Берлине, похоже, больше беспокоятся из-за отмены поставок Tomahawk, чем из-за вывода солдат...

— Европейские страны владеют технологиями, позволяющими производить ракеты Tomahawk и другие системы. Они могли бы делать их сами, если бы захотели и были готовы выделить на это деньги. В этом смысле я понимаю, когда мой президент говорит: "Ну же, почему европейцы не могут сами себя обеспечивать? Речь ведь идет об их собственной защите". Это веский аргумент. И теперь, когда проект отменен, Германии, Польше, Франции и другим странам придется работать сообща для того, чтобы создать возможности, которые позволят им предотвратить или сдержать запуск Россией ракет "Искандер" (баллистический ракетный комплекс малой дальности) вглубь Центральной Европы.

— Что касается вывода американских солдат: может ли следующей оказаться Испания?

— Или Италия, например. В этом-то и проблема. Это не выглядит как холодное, стратегически выверенное решение, принятое без эмоций. Наоборот — все похоже на мелочный акт возмездия. И, на мой взгляд, это решение не отвечает интересам США. Почему, черт возьми, мы должны отказываться от баз, расположенных у входа в Средиземное море и Атлантику, если Испания предоставляет нам столько возможностей?

— Трамп принял это решение после критики со стороны Фридриха Мерца. Как вы оцениваете отношения между двумя странами?

— Трамп критикует Германию уже много лет. Он делал это, когда Ангела Меркель еще была федеральным канцлером. А Фридрих Мерц оказался одним из первых европейских лидеров, кто действительно дал Трампу отпор и разговаривал с ним на равных. Президент должен уметь просто игнорировать критику: Германии нужны США, но США тоже нужны Германии. Причем не только из-за военных баз, но и по экономическим причинам. Наши экономики тесно связаны. Думаю, вопрос разрешится сам собой через несколько месяцев. Возможно, на это потребуется некоторое время. Сейчас Трамп находится под сильным давлением из-за войны с Ираном, роста цен на бензин в США и выборов в ноябре. Следовательно, он пытается переложить вину на других.

— Как вы думаете, он осознает, что Вашингтону нужны союзники?

— На мой взгляд, он воспринимает это как сделку. Для него, крупного магната в сфере недвижимости из Манхэттена, все вокруг — бизнес, и он всерьез считает, что может надавить на Германию, Испанию, Италию и кого угодно. Меня же сбивает с толку другое, и мне трудно это понять: почему он буквально никогда не оказывает давления на Россию. Никогда! Это совершенно не укладывается в голове.

— Учитывая, что он почти не критикует Россию: задумывается ли он вообще о последствиях возможного поражения Украины?

— Для него это тоже просто сделка. Его не волнует, что Украина — молодая демократия, которая борется за выживание. Он обвиняет Зеленского в том, что тот начал этот конфликт, и вторит аргументам Кремля. Невероятно. Мне потребовалось время, чтобы принять этот факт, но теперь я уверен: для него все это действительно просто бизнес. Эдакая сделка с недвижимостью. Для него лишь этот вопрос имеет значение: как заполучить больше влияния. И еще — как отомстить тому, кто, по его мнению, его оскорбил.

— Если все для него лишь сделка, то применимо ли это суждение и к его нынешней стратегии в отношении Европы?

— Это сплошные рыночные механизмы. Он и с Гренландией обращался так, будто речь идет о сделке на рынке недвижимости. Я правда считаю, что в этой администрации он, к сожалению, окружен людьми, которые только и говорят: "Да, господин президент". Рядом с ним недостаточно тех, кто способен ему возразить: так нельзя, нужно сначала поговорить с немцами или сделать то-то и то-то. Он ведет себя как мафиози.