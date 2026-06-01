Масштабный военный парад в Ереване стал финальным аккордом предвыборной кампании Н.Пашиняна

ЦАМТО, 29 мая. На площади Республики в Ереване 28 мая состоялся военный парад, приуроченный ко Дню основания Первой республики Армения, просуществовавшей с 1918 по 1920 гг.

Первый за десять лет парад (предыдущий проводился в сентябре 2016 года) носил заявленный правительством характер "публичного отчета" перед гражданами о вооружении, приобретенном и произведенном преимущественно в период 2022-2025 гг. В мероприятии были задействованы свыше 1200 военнослужащих.

Как заявил премьер-министр Никол Пашинян, на параде были представлены образцы ВВСТ семи стран-производителей, включая саму Армению (идентифицированы вооружения из 6 стран – Франции, Индии, России, Китая, Ирана и Армении).

Мероприятие прошло на фоне завершения избирательной кампании: парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. Министр обороны Сурен Папикян заявил, что на параде будет показано "все вооружение, которое никогда ранее не демонстрировалось обществу".

Примечательно, что накануне парада в Ереване президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране.

По словам американского лидера, Н.Пашинян разделяет его видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа. Он пообещал, что вскоре Вашингтон и Ереван начнут строительство "Маршрута Трампа", который "преобразит Южный Кавказ" и даст американским энергетическим компаниям доступ к коридору "от Центральной Азии до самых Соединенных Штатов".

Чуть ранее, 26 мая, госсекретарь США Марко Рубио и глава армянского МИД Арарат Мирзоян в Ереване подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, предусматривающее, в том числе, продажу Еревану американской оборонной продукции.

В документе подчеркивается, что США поощряют усилия Еревана по развитию внутреннего военно-промышленного потенциала и сотрудничества между ВПК США и Армении.

На этом фоне проведенный в Ереване 28 мая парад можно квалифицировать как последний и решающий "козырь" Н.Пашиняна в предвыборной гонке в преддверии парламентских выборов.

На параде был продемонстрирован широкий спектр систем вооружения французского, индийского, китайского, иранского, российского и национального производства.

Артиллерийские системы калибра 155 мм

Центральным событием парада стала первая публичная демонстрация самоходной артиллерийской установки CAESAR Mk1 (орудие 155 мм/52 калибра, дальность стрельбы стандартным снарядом – до 40 км, активно-реактивным – более 50 км) на колесном шасси 6х6 французского производства (KNDS France). Контракт на поставку 36 СГ CAESAR Mk1 был подписан на выставке EuroSatory 2024; первые образцы поступили в ВС Армении незадолго до парада.

Наряду с СГ CAESAR, в парадном строю прошли индийские артиллерийские системы, ранее продемонстрированные в ходе визита в Армению начальника штаба ВС Индии генерала Анила Чаухана (февраль 2026 года): буксируемые орудия ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System, 155 мм/52 калибра, дальность стрельбы до 48 км) и легкая самоходная артиллерийская установка MArG 155 на шасси 4х4 (155 мм/39 кал., дальность стрельбы до 24 км, масса 18 т). Армения стала первым иностранным оператором обеих систем – на момент поставки они еще не были официально приняты на вооружение в самой Индии.

Армения закупила индийские артиллерийские системы в качестве замены устаревшим советским 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация".

Реактивные системы залпового огня

На параде была продемонстрирована индийская РСЗО Pinaka в трех вариантах: базовый (дальность 37,5 км), увеличенной дальности (до 45 км) и с управляемыми ракетами (до 75 км; расширенная дальность до 120 км в версии ER, находящейся на испытаниях). Армения стала первым иностранным оператором системы: контракт на 4 батареи общей стоимостью около 220-250 млн. долл. был подписан в конце 2022 года. Первая партия управляемых ракет для РСЗО поставлена в январе 2026 года. Pinaka заменяет снятые с вооружения РСЗО "Смерч" советского производства.

Бронированная техника

Впервые в составе парадных колонн прошли французские бронированные машины Bastion (ACMAT, колесная формула 4х4) – многоцелевые транспортно-боевые бронемашины. По имеющимся данным, к февралю 2024 года Армения получила 24 ед., еще 26 машин находились в производстве. На текущий момент поставки выполнены в полном объеме.

Системы противовоздушной обороны

В составе парадных расчетов прошли зенитные ракетные комплексы "Тор-М2КМ" российского производства (зона поражения до 12 км по дальности, до 10 км по высоте) – единственная российская система ПВО нового поколения в составе ВС Армении, а также ЗРК Akash-1S (дальность стрельбы до 25-30 км). Каждая батарея включает 4 пусковые установки, РЛС Rajendra и командный пункт; поставки подтверждены в ноябре 2024 года. Контракт на 15 батарей ЗРК Akash-1S был подписан в 2022 году стоимостью 720 млн. долл. Армения – первый иностранный оператор Akash-1S, система заменяет советский ЗРК "Оса".

Кроме того, были продемонстрированы иранские зенитные комплексы ближнего действия AD-08 Majid, получившие в Армении название "Скорпион". Они предназначены для поражения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников на высоте до 5 км и дальности до 8 км, а также для защиты промышленных и военных объектов.

В ходе репетиций также были идентифицированы РЛС Ground Master 200 (Thales, Франция), три единицы которых Армения получила в рамках контракта от октября 2023 года.

РЭБ и контрбатарейная борьба

На параде была представлена индийская мобильная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Swati ("Меркурий"), автоматически вычисляющая координаты вражеских минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Два источника, Sputnik Армения и amalantra.ru, подтверждают, что на параде также была представлена российская система РЭБ "Поле-21".

Авиационный компонент

Авиационная составляющая парада включала многоцелевые истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25 в воздушной части прохода. В составе вертолетной группы были задействованы Ми-17В. Вся авиатехника воздушного компонента – российского производства.

Ударные беспилотные авиационные комплексы

На параде был представлен китайский разведывательно-ударный беспилотник большой дальности CH-4 ("Лук"), вооруженный управляемыми ракетами с лазерным наведением AR-1 и управляемыми бомбами FT-5. Продолжительность полета составляет до 30 часов без боевой нагрузки и до 14 часов – с полной нагрузкой.

Демонстрация CH-4 стала его первым официальным публичным показом в Армении.

По сведениям "Коммерсанта", также был представлен ASN-01 – китайский тактический БЛА (факт поставки официально не подтвержден).

Тяжелое вооружение и ПТРК

На параде были представлены тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" (термобарический боеприпас, на шасси Т-72), а также противотанковые ракетные комплексы "Корнет-М" и буксируемые гаубицы Д-30 (122 мм).

Разработки ОПК Армении, представленные на параде

Впервые публично были представлены следующие образцы армянского производства. По данным Sputnik Армения это:

- "Гайл" (арм. "Волк") – роботизированные наземные системы (т.н. называемые роботы-собаки), предназначенные для работы в сложных климатических и рельефных условиях. В спектр их задач входят разведка, целеуказание, огневая поддержка, доставка и уничтожение боеприпасов при разминировании;

- "Марахух" (арм. "Туман") – система радиоэлектронной борьбы, рассчитанная на обнаружение и подавление низколетящих воздушных целей, в том числе беспилотников и вертолетов.

На параде были показаны минометы армянского производства – "Раздан" (82 мм) и "Севан" (122 мм), выпускаемые компанией "Арсенал". Армения также продемонстрировала малые реактивные системы залпового огня "Атлант" собственного производства, эффективные в горной местности и против небронированных целей, а также для дистанционного минирования и создания массовых очагов пожара на поле боя.

В завершение парада были показаны беспилотники армянского производства: разведывательные БЛА AW5R, SBN1, UN350, "Шторм-320" и UL-450, ударные БЛА "Пчела-1" и "Пчела-5", тяжелый ударный БЛА "Гром-2".

Армянская компания Davaro представила собственную линейку БЛА: барражирующие боеприпасы Dev-11, Dev-3 и Dev-4, разведывательно-корректировочный BIP-10 и противодроновый Dev-K ("Дьявол-К").

Беспилотники прошли в составе парадных колонн на пикапах-носителях.

В целом можно констатировать, что прошедший военный парад в Ереване Н.Пашинян в максимальной степени использовал в качестве козыря в предвыборной борьбе к парламентским выборам 7 июня.

Комментарий ЦАМТО

Проведенный 28 мая парад задокументировал системное переоснащение ВС Армении в период 2022-2026 годов на фоне переориентации военно-технического сотрудничества с российского вектора в сторону западных и незападных партнеров. Ключевые тенденции:

- Перевооружение ствольной и реактивной артиллерии – полный переход со стандарта 122/152 мм советских образцов на стандарт 155 мм НАТО с использованием французских (CAESAR) и индийских (ATAGS, MArG, Pinaka) систем.

- Диверсификация ПВО – три принципиально различных по дальности эшелона: французская РЛС Ground Master 200 (обнаружение/управление) + Akash-1S (средняя дальность) + "Тор-М2КМ" (малая дальность) + AD-08 Majid (ближний рубеж, борьба с БЛА).

- Формирование компонента ударных БЛА – первый публичный показ парка ударных и барражирующих систем армянского и китайского производства.

- Развитие национального ОПК – впервые одновременно представлены образцы в нескольких классах ВВСТ армянского производства: БЛА, барражирующие боеприпасы, наземные робототехнические комплексы, средства РЭБ, минометы, РСЗО.

- Иранский вектор – включение ЗРК AD-08 Majid, не получившее официального армянского или иранского подтверждения, свидетельствует о наличии скрытого канала ВТС и является первым зафиксированным иностранным развертыванием этой системы ПВО.

В то же время, при практически полном сворачивании ВТС с Россией, начиная с 2023 года, российская военная техника до сих пор составляет основу армянской армии. Ни французские, ни индийские вооружения, ни вооружений из прочих стран технику российского производства заменить полностью так и не смогли (за исключением ограниченной номенклатуры), несмотря на все усилия премьера Н.Пашиняна.

В целом за последние 25 лет общую политику по закупкам ВиВТ Армении можно разделить на 3 этапа, каждый из которых характеризуется своим пулом импортеров вооружений: 2002-2013 гг., 2013-2022 гг. и период с 2023 года и далее.

Первый этап: 2002-2013 гг.

В этот период Армения диверсифицировано подходила к вопросу импорта вооружений. В 2002-2013 гг., кроме России (основной поставщик), в число экспортеров ВиВТ Армении входили Беларусь, Босния и Герцеговина, Греция, Китай, Сербия, Словакия Украина и Черногория. Определенную военную помощь Армении оказали и США.

Второй этап: 2013-2022 гг.

Руководство Армении с 2013 года отдало предпочтению импорту ВиВТ из России благодаря их высокому качеству, удобной логистике, надежной поддержке российскими производителями поставленных вооружений в боеготовом состоянии.

Армения закупала оружие в России и ранее, но именно с 2013 года Россия стала единственным поставщиком ВиВТ Армении (за исключение одного небольшого контракта с Индией).

Армения как член ОДКБ осуществляла закупки ВиВТ в России по льготным ценам.

Самыми крупными последними по хронологии контрактами с Арменией стали заказы на поставку 4 истребителей Су-30СМ (2019 год) и 4 вертолетов Ми-8МТВ-5 (2022 год).

За период 2013-2022 гг. практически весь объем импорта ВиВТ Армении пришелся на Россию (около 1 млрд. долл. или более 96%). Некое подобие конкуренции России оказала только Индия, которая поставила в 2021 году артиллерийские разведывательные комплексы на сумму около 40 млн. долл.

Следует отметить, что многие поставки ВиВТ по льготным ценам в рамках ОДКБ не афишировались, это касается и Армении. То есть фактически Россия поставила Армении ВиВТ на существенно большую сумму.

Третий этап: 2023 год и далее

В структуре военного импорта Армении с 2023 года произошли кардинальные изменения. Россия практически полностью была вытеснена с рынка вооружений Армении Индией и Францией (под сурдинку и с ведома США).

Принципиальное изменение структуры военно-технического сотрудничества зафиксировано по итогам 2020–2022 годов: после поражения в войне 2020 года Армения поэтапно свернула закупки российской техники и переориентировалась на Индию, Францию и ряд других стран.

При этом США "рулили" всеми процессами по перевооружению Армении, но вплоть до настоящего времени публично не афишировали этого. США избегали заключения крупных контрактов с Арменией напрямую. Исключением стала лишь поставка военного обмундирования армии Армении и беспилотных летательных аппаратов V-BAT.

Теперь, судя по всему, закупки американских вооружений приобретут масштабный характер при сохранении нынешней политической элиты у власти.

В целом текущая военно-политическая обстановка в Армении характеризуется наращиванием контактов между руководством Еревана и коллективным Западом, в том числе на уровне оборонных ведомств и специальных служб (прежде всего США).

На этом фоне США разыгрывают собственную карту в Армении, где, используя лоббистов в органах власти, сети влияния в лице многочисленных НКО и СМИ, спекулируют на национальных чувствах армянского общества, пытаясь вывести Ереван из орбиты влияния России, задействовать армянский фактор для дестабилизации ОДКБ и ЕАЭС, нарушения работы международного транспортного коридора "Север-Юг".