Пентагон модернизирует пять военных баз для размещения новых ракет-перехватчиков

ЦАМТО, 29 мая. Агентство по ПРО США запросило 778,5 млн. долл. на модернизацию наземной инфраструктуры на пяти военных базах под новые ракеты-перехватчики, выяснило агентство "РИА Новости", изучив бюджетные документы Пентагона на 2027 ф.г.

Эти средства получат база Форт-Грили и авиастанция Эрексон на Аляске, база космических сил Ванденберг в Калифорнии, Форт-Драм в Нью-Йорке и Центр интеграции и операций ПРО в Колорадо, свидетельствуют изученные "РИА Новости" данные.

Деньги пойдут на модернизацию комплексов управления огнем, защищенных сетей, терминалов связи и пусковых установок.

Бюджет на эти цели вырастет почти вдвое по сравнению с прошлым годом, когда было запрошено 390,1 млн. долл. Основной причиной увеличения расходов назван переход на смешанный парк перехватчиков, при котором будут использоваться ракеты и старого (GBI), и нового (NGI) поколения.

Средства также пойдут на защиту от киберугроз и обновление коммуникационной сети ПРО.

Эта программа является крупнейшей статьей расходов в рамках общего бюджета наземной ПРО на 2027 ф.г., составляющего 1,36 млрд. долл., отмечает агентство.