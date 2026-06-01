Су-35 против F-35: есть ли у российских истребителей преимущества перед новейшими самолетами-невидимками НАТО? (Military Watch Magazine, США)

MWM: Су-35 по ряду параметров превосходит F-35

Су-35 обладает преимуществами, пишет MWM. По мнению редакции издания, российский истребитель обладает характеристиками, позволяющими ему конкурировать с F-35 и успешно отражать воздушные атаки авиации НАТО.

После сообщения от 26 мая о том, что ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С от Объединенной авиастроительной корпорации, возникли серьезные вопросы: обеспечат ли они эффективную защиту от истребителей-невидимок F-35 на службе противников Москвы из НАТО? F-35 — единственный истребитель пятого поколения во всем западном мире. Со временем он все больше формирует костяк военно-воздушных сил НАТО, неизменно выигрывая тендеры у других западных истребителей, и стремительно распространяется по всему альянсу — от восточной границы России до Японии. Су-35 — истребитель поколения "4++", разработанный государством с гораздо более скромными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими возможностями. Он значительно проще F-35 и уступает ему по авионике, возможностям скрытности или вооружениям. И все же российский истребитель сохраняет ряд ключевых преимуществ, которые могут оказаться решающими в крупном конфликте.

F-35 разрабатывался как многоцелевой ударный истребитель, предназначенный в первую очередь для подавления противовоздушной обороны противника и нанесения ударов "воздух-земля", а также с тем, чтобы снизить затраты и создать легкий и дешевый аналог более крупному двухмоторному передовому тактическому истребителю. Су-35 же, напротив того, разрабатывался с упором на возможности воздушного боя в качестве ведущего российского истребителя. В результате Су-35 значительно крупнее и оснащен почти втрое большим радаром. Кроме того, его моторы минимум вдвое мощнее AN/APG-81 F-35 и обеспечивают значительно бóльшую тягу и мощность бортовых систем, также позволяя самолету нести гораздо более обширный набор вооружений. Эти преимущества не способны полностью компенсировать ни малозаметность F-35, которой Су-35 лишен почти полностью, ни передовые возможности обмена данными, которые делают его оптимальным для сетецентрических операций, однако обеспечивают российским стратегам дополнительные возможности при планировании операций.

Превосходные противорадиолокационные и сетецентрические возможности F-35 дополняются значительно превосходящими средствами пассивного сбора радиоэлектронной информации, оптимизированными для обнаружения наземных систем противовоздушной обороны — включая С-400, для совместной работы с которыми и разрабатывался Су-35. Основной же недостаток F-35 — крайне ограниченная боевая нагрузка и низкое разнообразие доступных вооружений, и именно в этой области Су-35 имеет ярко выраженное преимущество. В настоящее время в режиме малозаметности F-35 может нести лишь четыре ракеты класса "воздух-воздух", хотя в вариантах F-35A и F-35C их число вырастет до шести, когда те будут с опозданием доведены до стандарта Block 4 примерно к 2030 году. Су-35, напротив того, может нести до 14 ракет класса "воздух-воздух" без существенного ущерба для летно-технических характеристик, — это следствие не только его способности нести ракеты на внешней подвеске, но и гораздо более крупных габаритов и большей мощности двигателя.

На протяжении более десяти лет F-35 обладал значительным преимуществом перед Су-35 благодаря усовершенствованным ракетам класса "воздух-воздух" AIM-120D, чья дальность действия примерно на 60-70% больше, чем у Р-77-1 — основной ракеты класса "воздух-воздух" Су-35. Ситуация изменилась в 2025 году, когда было подтверждено, что Су-35 в том же году будет оснащен ракетой Р-77М. Ее дальность действия, по оценкам, составляет около 200 километров, а возможности наведения на конечном участке полета благодаря новой головке самонаведения с активной фазированной антенной решеткой позволяют поражать малозаметные или высокоманевренные цели. Ожидается, что F-35 вернет себе преимущество с внедрением ракеты AIM-260, преемницы AIM-120, чьей выпуск сильно затянулся, однако высокая стоимость этого оружия заставляет усомниться в том, что США отправят значительное количество на европейский театр военных действий. Внедрение Р-77М устранило одну из главных слабостей Су-35 в воздушном бою, хотя, быть может, и ненадолго, учитывая гораздо более масштабные инвестиции в разработку ракет класса "воздух-воздух" в США.

Одним из наиболее существенных преимуществ Су-35 была и остается его дальность полета, примерно на 180% превышающая F-35A и более чем в вдвое — F-35B. Боевой радиус действия в районе 1 000 километров позволяет ему патрулировать обширную территорию России, сопровождать бомбардировщики и преследовать неприятеля вдали от государственных границ. Самолет также может совершать полеты на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа — в отличие от F-35, единственного представителя пятого поколения, лишенного этой возможности. Это обеспечивает Су-35 высокую степень эксплуатационной гибкости. Су-35 также может сократить разрыв в дальности полета ракет класса "воздух-воздух", запуская их с гораздо более высоких скоростей и высот, чем F-35. Его максимальная скорость примерно на 60% выше, что позволяет самолету оперативнее разворачиваться для отклика на непредвиденные ситуации.

Помимо преимуществ в дальности полета и грузоподъемности Су-35 значительно превосходит F-35 по дальности поражения воздушных целей: радиус его ракет Р-37М (свыше 350 километров) вдвое больше, чем у AIM-120D (160-180 километров). Ракета оптимизирована для поражения дорогостоящей техники вспомогательного назначения, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7, которые компенсируют относительно скромные радары F-35, и топливозаправщики KC-135, которые увеличивают его относительно небольшую дальность. Р-37 позволяют Су-35 поражать эти самолеты далеко за пределами радиуса действия истребителей сопровождения. Кроме того, немаловажен и тот факт, что Су-35 проектировались для эксплуатации с импровизированных взлетно-посадочных полос, тогда как для F-35 в модификациях A и C требуются чистые аэродромы, что еще больше ограничивает их возможности дозаправки на земле и усугубляет зависимость от заправщиков в воздухе.

Однако, пожалуй, самое очевидное преимущество Су-35 — его боевые возможности в зоне непосредственной видимости. При этом ракета F-35 AIM-9X Block II с инфракрасной головкой самонаведения может поражать цели под гораздо большими углами обзора, чем Р-74 Су-35, а его радарный комплекс с распределенной апертурой обеспечивают гораздо большую осведомленность об угрозах и позволяет летчику видеть "сквозь" самолет с помощью усовершенствованных шлемов. Хотя считается, что превосходство AIM-9X во многом компенсирует превосходные летно-технические характеристики Су-35, F-35 не может разместить ракету и ее аналоги во внутренних отсеках вооружения — а это, в свою очередь, означает, что без преимуществ в малозаметности истребитель окажется сильно ограничен в боевых возможностях в зоне непосредственной видимости. Если Су-35 сможет эффективно задействовать средства радиоэлектронной борьбы и другие средства уклонения от захвата цели противником, он сохранит значительное преимущество в бою на ближней дистанции даже с невидимкой F-35.

Еще одно важное преимущество Су-35 — это возможность оснащения широким спектром ракет класса "воздух-земля" и противокорабельных ракет, тогда как F-35 совместим лишь с ракетами класса "воздух-воздух". В результате российский истребитель значительно универсальнее и сможет поражать аэродромы и военные корабли, где базируются истребители F-35. Американский же истребитель не сможет противостоять российским базам аналогичным образом. Отсутствие противорадиолокационных ракет остается особым недостатком F-35, который разрабатывался специально для подавления противовоздушной обороны, однако оказался несовместим с основным американским вооружением для этих задач (AGM-88) — в основном из-за серьезных задержек с модернизацией до стандарта Block 4. Хотя в целом Су-35 остается менее совершенным истребителем — что отражает общее снижение авторитета российского ВПК после распада СССР — он сохраняет ряд важных преимуществ, которые при эффективном использовании позволят ему серьезно противостоять воздушным атакам НАТО с упором на F-35.