Может ли "устрашающая ракета" Путина достичь Берна? Все, что нужно знать об "Орешнике" (Watson.ch, Швейцария)

Watson: Европа не может ничего противопоставить "Орешнику"

Европа не может эффективно противостоять "Орешнику", пишет Watson. В зоне его поражения находятся все европейские столицы, при этом у них не хватает внеатмосферных ПРО, а в их "противоракетном щите" полно брешей.

В выходные дни, на католическую Троицу, Россия, похоже, в третий раз нанесла удар по Украине с помощью баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Это явная угроза и сигнал Европе.

Впервые "Орешник" появился в ночном небе 21 ноября 2024 года: несколько белых вспышек с короткими интервалами пронзили небо над украинским промышленным городом Днепром.

Теперь "Орешник" задействовали в прошедшие выходные. Что же представляет собой эта российская ракета, которую, по утверждению российского лидера, невозможно перехватить?

Что такое "Орешник" и чем эта ракета так опасна?

"Орешник" — это баллистическая ракета средней дальности. Она поднимается на высоту более 100 километров и выходит за пределы плотных слоев атмосферы Земли. Ракета опасна тем, что при вхождении обратно в атмосферу ее боеголовка может разделяться на несколько отдельных блоков, которые, в свою очередь, несут до шести ударных элементов.

На заключительном этапе боевые блоки мчатся к цели с гиперзвуковой скоростью. Для баллистических ракет "гиперзвук" — явление нередкое. Решающим фактором при этом служит сочетание высокой скорости, большой дальности и нескольких боевых блоков. По утверждению Кремля, в качестве боеголовки может использоваться и ядерный заряд.

Может ли "Орешник" достичь европейских столиц?

Предполагаемая дальность действия "Орешника" составляет от 3000 до 5500 километров. В декабре 2025 года Путин заявил, что ракету разместят в Белоруссии. Александр Лукашенко подтвердил, что комплекс прибыл на территорию страны и готов к боевому дежурству. Спустя несколько дней он сообщил, что их число может достигать "десяти".

Если это правда, то даже при наиболее консервативной оценке дальности все европейские столицы от Киева до Лиссабона окажутся в зоне поражения. В том числе и столица Швейцарии Берн.

Можно ли сбить эту ракету?

Краткий ответ: технически да. Однако, чтобы эффективно противодействовать "Орешнику", лучше всего перехватить ракету в космосе. Такие внеатмосферные системы противоракетной обороны есть и в Европе.

ФРГ приобрела израильско-американскую систему Arrow 3. С декабря 2025 года ВВС Германии готовы к ее использованию. Однако полная боеготовность Arrow 3 будет достигнута позже.

Кроме того, на территории Румынии и Польши, а также на эсминцах ВМС США в рамках НАТО используется американская система Aegis. Этот европейский "противоракетный щит" можно задействовать только в отдельных точках. Иными словами, в щите есть бреши.

Что Швейцария может противопоставить "Орешнику"?

Противоракетная оборона всегда состоит из нескольких уровней. Первый — это раннее предупреждение с помощью датчиков. На последнем уровне задействуются классические средства защиты, такие как зенитные ракеты Patriot или французско-итальянская система SAMP/T. Они дополняют системы Arrow 3 или Aegis.

Комплексы Patriot и SAMP/T есть в Европе, но в ограниченном количестве. Поэтому имеющихся запасов недостаточно для обеспечения всеобъемлющей защиты.

Швейцария не располагает ни одной из этих систем. Поставка комплексов Patriot из Америки задерживается до середины 2030-х годов. А возможность временного использования SAMP/T или его обновленной версии только начали изучать.

Неужели Европа беззащитна перед угрозой со стороны России?

Нет. Но возможности ограничены. Тем большее значение приобретает принцип сдерживания. Роковым стало решение Дональда Трампа не размещать в Германии новые ракеты средней дальности типа Tomahawk, ракеты SM-6 или современное гиперзвуковое оружие, как это было согласовано ранее. Они не перехватили бы "Орешник", но укрепили бы сдерживающий потенциал Европы, поскольку НАТО также смогла бы угрожать нанесением дальнобойных точечных ударов.

О решении Трампа стало известно 1 мая, через два дня после его телефонного разговора с Путиным. Существует ли прямая связь между этими событиями, общественности не известно.

Почему Путин вновь задействует "Орешник" именно сейчас?

В ноябре 2024 года Путин оправдал применение этого оружия атаками Украины с помощью западного оружия дальнего действия, в том числе ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow.

Теперь же "Орешник" призван послать четкий сигнал: "У нас есть оружие, которым мы можем наносить удары по любой точке Европы, и от него невозможно защититься", — отмечает немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге в интервью телеканалу ARD в программе Tagesschau.