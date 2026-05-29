Раненные будут спасены - им поможет новая платформа-робот ZALA GX-3

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В группе компаний ZALA создали универсальную роботизированную платформу (УРП). В их канале в МАХ сообщается, что эта благодаря этой новинке будут снижаться риски при решении особо опасных задач.

Например, во время проведения экстренной эвакуации раненых бойцов, также когда будет осуществлять транспортировка малогабаритных грузов и проводится снабжение подразделений находящихся в труднодоступных местах, имеющих сложный рельеф местности.

Показанная платформа может служить в роли буксировщика и привлекаться к выполнению транспортных миссий, там, где без нахождения людей лучше обойтись.

Высокие характеристики проходимости, обеспечиваются независимыми электродвигателями на каждом колесе.

Платформа способна преодолевать различные препятствия имеющих высоту больше диаметра колес. При этом сохраняются характеристики подвижности при потере 2 из них. При необходимости УРП и способна развернуться " по танковому развороту", а это критически важно в стесненных условиях.

Благодаря видеокамере кругового обзора 360 градусов с передачей сигнала в реальном времени, оператор получает полный контроль над обстановкой.

Базовая дальность устойчивой связи достигает пяти км, а с ретранслятором зона уверенного управления расширяется до тридцати километров.

Полезная нагрузка свыше - 150 кг. Запас хода - до 50 километров. Режим ожидания - более 200 часов.