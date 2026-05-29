Войти
Вестник Мордовии

Раненные будут спасены - им поможет новая платформа-робот ZALA GX-3

214
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В группе компаний ZALA создали универсальную роботизированную платформу (УРП). В их канале в МАХ сообщается, что эта благодаря этой новинке будут снижаться риски при решении особо опасных задач.

Например, во время проведения экстренной эвакуации раненых бойцов, также когда будет осуществлять транспортировка малогабаритных грузов и проводится снабжение подразделений находящихся в труднодоступных местах, имеющих сложный рельеф местности.

Показанная платформа может служить в роли буксировщика и привлекаться к выполнению транспортных миссий, там, где без нахождения людей лучше обойтись.

Высокие характеристики проходимости, обеспечиваются независимыми электродвигателями на каждом колесе.

Платформа способна преодолевать различные препятствия имеющих высоту больше диаметра колес. При этом сохраняются характеристики подвижности при потере 2 из них. При необходимости УРП и способна развернуться " по танковому развороту", а это критически важно в стесненных условиях.

Благодаря видеокамере кругового обзора 360 градусов с передачей сигнала в реальном времени, оператор получает полный контроль над обстановкой.

Базовая дальность устойчивой связи достигает пяти км, а с ретранслятором зона уверенного управления расширяется до тридцати километров.

Полезная нагрузка свыше - 150 кг. Запас хода - до 50 километров. Режим ожидания - более 200 часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Беспилотные системы
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 04:00
  • 5
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 29.05 03:52
  • 2
Российские ученые создали защиту зданий от ударов БПЛА весом до 250 кг
  • 29.05 03:42
  • 5
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 29.05 03:21
  • 6
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 29.05 02:51
  • 1
Броневики З-СТС "Ахмат" "Африканского корпуса" получили легендарные ДШК
  • 29.05 02:45
  • 1
ВВС США просят вдвое увеличить финансирование разработки новой МБР Sentinel
  • 29.05 02:18
  • 1
Названо идеальное орудие для отстрела дронов
  • 28.05 23:57
  • 1
Слышу дрон: какие новинки представили на выставке «Экипировка» в Москве
  • 28.05 23:21
  • 1
Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе
  • 28.05 23:13
  • 1
На видео показали, как иранская ПВО ракетой пыталась сбить F-35 США
  • 28.05 23:09
  • 1
Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО
  • 28.05 22:59
  • 1
В США раскритиковали Су-57Д
  • 28.05 22:49
  • 1
В РФ появятся БПЛА с радиусом действия в 3 тыс. км
  • 28.05 22:47
  • 1
Россия опередила конкурентов в создании необитаемых боевых модулей
  • 28.05 21:26
  • 0
Комментарий к "Политический парадокс"