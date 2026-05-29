Пентагон возвращает бомбардировщикам B-1B возможность наносить ядерные удары

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны США рассматривает план по восстановлению ядерного потенциала бомбардировщиков B-1B Lancer, от которого отказались в середине девяностых годов по договору СНВ-1. Изначально эти самолёты создавались как средство прорыва советской противовоздушной обороны на малых высотах именно для ядерных ударов, но после распада Советского Союза с них сняли специальное оборудование для подвески и пуска такого оружия. К 2011 году весь флот B-1B официально перевели в разряд носителей только обычных вооружений, и российские инспекторы ежегодно проверяют соблюдение США этих международных соглашений.

Теперь Пентагон решил вложить около 342 миллионов долларов в модернизацию оставшихся 44 бомбардировщиков, чтобы они снова могли нести ядерные крылатые ракеты на новых внешних пилонах. Каждый такой пилон рассчитан на две ракеты одновременно, помимо этого военные испытывают интеграцию гиперзвуковых ракет большой дальности. По замыслу американских стратегов, сочетание высокой скорости самого самолёта с новыми технологиями вооружения должно усилить сдерживание в изменившихся геополитических условиях.

Модернизация не только меняет набор вооружения, но и заметно продлевает срок службы бомбардировщиков. Вместо запланированного ранее досрочного вывода из эксплуатации обновлённые B-1B Lancer останутся в строю как минимум до 2037 года. Инвестиции в программу рассчитаны на период с 2027 по 2031 год, и этот шаг фактически отменяет прежние решения о денуклеаризации данного типа самолётов.

Напомним, что сегодня прозвучала информация о том, что Москва и Вашингтон отказались от требований друг другу сократить ядерные арсеналы.