Деловая газета "Взгляд"

Пентагон решил создать полигон для испытаний беспилотников в штате Миссисипи

Автономный морской глайдер для ВМС США
Источник изображения: invoen.ru

Американское командование специальных операций расширит Космический центр имени Джона Стенниса для тестирования автономных аппаратов воздушного, наземного и морского базирования, пишет Military Times.

"В объявлении о конкурсе предлагается, чтобы представители промышленности, академических кругов и национальных лабораторий создали так называемый "Автономный полигон для испытаний боевых возможностей", который будет включать электромагнитные средства и в конечном итоге сможет подготовить вооруженные силы к операциям, охватывающим территорию от "морского дна до низкой околоземной орбиты", – сказано в материале Military Times.

Американские военные намерены подготовиться к будущим боевым действиям с использованием новых автономных технологий. Проект предусматривает создание специализированной площадки на базе существующего комплекса НАСА. Расположение в штате Миссисипи обеспечивает изоляцию, наличие закрытого воздушного пространства и доступ к воде,

Инициатива вызвана опасениями отставания американской армии в сфере автономных вооружений. Опыт применения недорогих иранских систем продемонстрировал уязвимость войск США и выявил нехватку эффективных средств противодействия. На развитие отрасли также повлияли конфликты на Ближнем Востоке и спецоперация на Украине.

Летом 2025 года глава Минобороны Пит Хегсет утвердил меморандум о расширении индустрии дронов. Документ стал развитием указа президента США Дональда Трампа, который предписывал закупать и внедрять высокоэффективные аппараты американского производства.

В июле SOCOM (Командование специальных операций) и группа SOFWERX проведут совместное мероприятие для отбора перспективных разработчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны США сообщило о размещении лазерного оружия на пяти военных базах. Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз. США лишились пятой части дронов MQ-9 Reaper из-за Ирана.

Катерина Туманова

