MWM: Су-35 обладает значительным преимуществом перед европейскими моделями

Российский истребитель Су-35 оказался нарасхват у зарубежных покупателей, пишет MWM. Десятки птичек летят защищать демократию по всему миру.

Военно-космические силы России получили от государственной "Объединенной авиастроительной корпорации" новую партию истребителей Су-35С с увеличенной дальностью полета. Благодаря постоянному наращиванию производства удалось значительно увеличить темпы поставок. Истребители нового типа постепенно становятся основой российских ВКС: с момента поступления на вооружение в 2014 году их количество превысило 150 единиц. Этот самолет прошел более интенсивные испытания в воздушном бою, чем истребители любого другого типа, появившиеся в мире после окончания холодной войны. На счету Су-35 несколько сбитых истребителей ВВС Украины — МиГ-29 и Су-27, а также F-16, пораженный в середине мая, — и целый ряд других целей. Су-35 впервые столкнулись с западными боевыми самолетами, когда их развернули для обеспечения прикрытия с воздуха военных операций сирийского правительства. Это произошло в конце 2015 года, после того как Турция, Израиль и несколько стран-членов НАТО оказали воздушную поддержку повстанцам. (Российские военные в Сирии помогали бороться не с повстанцами, а с террористами — прим. ИноСМИ).

Пилот ВКС России, который управляет Су-35, описал профиль самолета следующим образом: "Су-35С — это маневренный многофункциональный истребитель. Техника работает без нареканий, и экипажу удобно ее эксплуатировать. На этой машине мы выполняем различные задачи: перехват воздушных целей на больших расстояниях, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям с помощью высокоточного оружия. Мы также проводим разведку и выявляем позиции противника вдали от линии соприкосновения". Хотя аналитики хорошо знакомы со спектром задач самолета на украинском театре военных действий, остаются серьезные вопросы относительно того, как он покажет себя в гипотетических боевых действиях высокой интенсивности против стран Североатлантического союза. На вооружении у НАТО стоят несколько сотен передовых истребителей пятого поколения F-35.

Су-35 относится к истребителям "4+" поколения и не обладает передовыми возможностями уклонения от радаров, присущими современным истребителям пятого поколения, таким как F-35 и китайский J-20. Кроме того, он оснащен менее совершенной авионикой, в том числе пассивным, а не активным радиолокатором с фазированной антенной решеткой, а также каналами передачи данных, которые далеки от наиболее современных. Ракеты "воздух-воздух" Р-77-1 и Р-27, которыми оснащен самолет, также отстают более чем на десять лет от тех, что находятся на вооружении США и Китая. Более новая ракета Р-77М была интегрирована в истребители с опозданием, в 2025 году, и, по всей видимости, закупили ее в ограниченном количестве. Ракеты Р-74, используемые для ведения боя в пределах визуальной дальности, также способны поражать цели только в относительно ограниченном диапазоне углов по сравнению с американской AIM-9X Block 2 и китайской PL-10. Таким образом, хотя Су-35 по-прежнему во многих отношениях остается весьма грозным истребителем и обладает значительным преимуществом перед европейскими моделями, он все же отстает от наиболее совершенных американских и китайских истребителей пятого и "4+" поколений, таких как F-15EX и J-16.

До 2025 года Су-35 в основном считался неуспешным на экспортных рынках. Тем не менее, после поставки 18 самолетов в Алжир в феврале того же года, появилась информация, что ВВС Ирана заказали 48 самолетов для модернизации своего парка, а ВВС Эфиопии — еще шесть. (Приведенные данные не подтверждены российскими официальными лицами — прим. ИноСМИ). Таким образом, количество подтвержденных заказов на экспорт увеличилось в четыре раза: ранее в Китай было поставлено 24 истребителя, а теперь 96 самолетов приобрели сразу четыре разных зарубежных заказчика. Поскольку, по имеющимся данным, с конца 2025 года истребители производятся для обеспечения иранского заказа, пока остается неясным, как это повлияет на темпы поставок для российских ВКС. Широко обсуждается возможность продажи Су-35 Северной Корее.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 считается выдающимся самолетом своего времени, и после первой поставки в Алжир в ноябре 2025 года ожидается, что на экспортных рынках он покажет значительно более высокие результаты и привлечет больше внимания со стороны Военно-воздушных сил Корейской народной армии.