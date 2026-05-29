В Финляндии спустили на воду второй корвет типа "Похъянмаа"

На верфи компании Rauma Marine Constructions (RMC) спустили на воду второй многоцелевой корвет класса "Похъянмаа" (Pohjanmaa), предназначенный для ВМС Финляндии. Как отмечает Naval News, все четыре корабля проекта "Эскадра 2020" (Squadron 2020) сейчас строятся одновременно – проект перешел в стадию полномасштабного серийного производства.

Предполагалось, что производство первого корвета по программе "Эскадра 2020" стартует в 2022 году, а все корабли поступят на вооружение до 2027 года. Однако проект забуксовал из-за нехватки квалифицированных специалистов, что повлияло на сроки завершения проектирования и перехода к производству кораблей.

Спуск на воду второго корвета класса "Похъянмаа", Финляндия

Rauma Marine Constructions


Головной корвет нового поколения заложили в апреле 2024 года и спустили на воду в мае 2025 года. Сейчас он достраивается на плаву. Второй корабль заложили в начале мая 2025 года, третий – в январе 2026-го. Резка стали для последнего корвета класса "Похъянмаа" стартовала также в начале этого года.

"Многоцелевые корветы сейчас находятся в серийном производстве, и с точки зрения технологий строительства мы вышли на конкурентный уровень, – заявил генеральный директор и президент RMC Мика Ниминен. – Второй корвет был готов к спуску на воду через год после закладки. В то же время следует признать, что интеграция систем, а также электротехнические работы оказались очень сложными. Это многому нас научило, и мы в полной мере используем полученные уроки при строительстве третьего и четвертого корпусов".

Согласно текущим планам, ввод корветов в строй будет осуществляться поэтапно в 2027–2029 годах.

Корабли класса "Похъянмаа" заменят в составе ВМС Финляндии четыре быстроходных ракетных катера типа "Раума", построенные в начале 1990-х годов, а также три постановщика мин, в том числе бывший флагманский корабль финского флота "Похъянмаа", списанный девять лет назад.

В дополнение к оборонительным задачам новые корветы "Похъянмаа" должны защищать торговое судоходство и морскую инфраструктуру. Условия эксплуатации в Балтийском море потребовали предусмотреть малую осадку (5 метров) для действий в водах финского архипелага, а также ледовый класс, позволяющий выполнять задачи зимой.

Длина кораблей составит 114 метров, ширина – 16,5 метра, водоизмещение – 3800 тонн. Заявленная численность экипажа – 73 человека (вместимость – 120 человек). Суммарная мощность комбинированной дизель-электрической и газотурбинной двигательной установки составит 29 МВт. Скорость – 26 узлов, автономность – две недели.

В состав вооружения корветов включены 57-мм орудия "Бофорс", противокорабельные ракеты "Габриэль-5" производства Israel Aerospace Industries, зенитные ракеты RIM-162 ESSM от американской Raytheon, а также легкие 323-мм торпеды и дистанционно управляемые 12,7-мм боевые модули от шведской Saab.

