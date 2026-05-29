Канада призывает НАТО выработать стратегию для защиты Арктики как северного фланга альянса (The Globe And Mail, Канада)

The Globe and Mail: Канада призывает НАТО выработать стратегию защиты Арктики

Канада призывает НАТО создать стратегию обороны Арктики, признав тем самым этот регион северным флангом альянса, пишет The Globe and Mail. Растущая военная мощь России и амбиции Китая в этом регионе очень напрягают Запад. Одного "Арктического стража" натовцам уже кажется мало.

Стивен Чейз

Глава МИД Канады Анита Ананд призывает НАТО создать стратегию безопасности и обороны Арктики, признав тем самым этот регион северным флангом альянса. Госпожа Ананд, которая на прошлой неделе провела встречу министров иностранных дел НАТО в шведском городе Хельсингборг, заявила, что план по защите Арктики требует полноценного анализа угроз в регионе и той роли, что играет там Россия.

По ее словам, конфликт между Москвой и Киевом не должен отвлекать Запад от наращивания военной мощи России в Арктике. "Существует одна страна, у которой 17 военных баз в Арктике и которая постоянно проникает в воздушное пространство и морскую зону Канады, и эта страна — Россия, — сказала глава внешнеполитического ведомства в интервью. — Пока мы обсуждаем ситуацию на Украине и необходимость для нашего альянса оказывать ей масштабную поддержку в краткосрочной и долгосрочной перспективе, не следует забывать: внимание России также устремлено на Арктику".

Крупнейшая зарубежная миссия канадских вооруженных сил развернута в Латвии, где канадцы помогают усиливать восточный фланг НАТО. Канада, которая командует там многонациональной бригадой, обязалась расширить присутствие до 2200 военнослужащих к 2026 году — с 2000 в августе 2025-го.

Но в Арктике от Канады ждут большего. В ноябре прошлого года Оттава объявила о выделении дополнительных денег на оборону с особым упором на утверждение территориального суверенитета в Арктическом регионе. Эти и предыдущие обязательства включают модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, развертывание радиолокационных станций загоризонтного обзора, закупку самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и выделение почти 35 миллиардов долларов на обновление северных военных объектов — для защиты континента от угроз.

В ответ на неоднократные утверждения президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия недостаточно защищена (элемент кампании по присоединению острова к Штатам), НАТО в феврале запустила миссию "Арктический страж" (Arctic Sentry) с целью координации оборонной деятельности союзников в регионе под единым командованием.

Госпожа Ананд сообщила, что Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), а также Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Соединенные Штаты выступают за то, чтобы альянс уделял Арктике больше внимания.

В совместном заявлении от 22 мая Канада и вышеупомянутые союзники говорили о наращивании активности в регионе. "В связи с возросшей военной активностью России и растущим стратегическим интересом Китая мы стремимся укрепить стабильность в Арктическом регионе", — гласит документ.

Также в нем говорится, что усилия охватят не только "Арктический страж", но и союзные миссии воздушной полиции в Исландии, а также "Сухопутные силы передового базирования" — многонациональное подразделение НАТО, дислоцированное на севере Финляндии под командованием Швеции. Оно предназначено для сдерживания России и усиления северного фланга альянса.

В июне прошлого года Канада взяла на себя обязательство повысить оборонные расходы к 2035 году до 5% ВВП. Из этой суммы 1,5 п/п приходится на оборонные или связанные с безопасностью инвестиции всех уровней канадского правительства. Сюда входит, например, инфраструктура двойного назначения, то есть объекты, которые можно использовать как для целей безопасности, так и для телекоммуникаций и систем реагирования на чрезвычайные ситуации.

Госпожа Ананд сообщила, что инфраструктурные вложения Канады на Севере внесут серьезный вклад в достижение именно этой цели НАТО. По словам министра, план по безопасности Арктики поможет направлять эту работу. "Мы намерены работать в рамках альянса, чтобы наши действия на Севере полностью соответствовали общей стратегии и подходу, который выбирают другие арктические государства".