Navantia наращивает партнерство с ОПК Хорватии в преддверии тендера по закупке корветов для ВМС страны

ЦАМТО, 28 мая. В Посольстве Испании в Загребе 27 мая испанская компания Navantia подписала меморандумы о взаимопонимании с двумя хорватскими предприятиями – верфью Uljanik Brodogradnja 1856 и компанией Nortes Blue, предоставляющей инженерно-технические оборонные услуги.

Как сообщает Infodefensa.com, документы являются рамочной основой для выработки совместного конкурентного предложения в рамках программы закупки многоцелевых корветов для ВМС Хорватии.

Меморандумы стали итогом переговорного процесса, инициированного в марте 2026 года, когда на отраслевом форуме в Загребской торгово-промышленной палате Navantia провела встречи более чем с 50 представителями хорватской оборонной промышленности и оформила с теми же партнерами письма о намерениях (Letters of Intent, LoI).

В качестве технического решения для программы многоцелевых корветов ВМС Хорватии Navantia предлагает платформу Avante 2200 / ALFA 3000 – корвет/легкий фрегат, находящийся в серийной эксплуатации в ряде флотов.

Корабль соответствует стандартам НАТО и позиционируется компанией как платформа, допускающая оперативное включение в боевой состав флота с первого дня эксплуатации с минимальными операционными рисками и упрощенным управлением жизненным циклом.

Предложение Navantia предусматривает поставку двух единиц, полный пакет интегрированного логистического обеспечения, включая запасные части, программы боевой и технической подготовки личного состава, тренажерные комплексы, а также поддержку со стороны Военно-морских сил Испании.

Концептуальная основа подписанных меморандумов – максимальное включение национальной промышленности Хорватии в производственный процесс. Согласно предложению Navantia, Nortes Blue будет отвечать за проектирование, инжиниринг и промышленную координацию, тогда как Uljanik Brodogradnja 1856 – за строительство и достройку корпусов, располагая для этого соответствующей производственной инфраструктурой.

Испанская компания декларирует открытость для привлечения дополнительных участников хорватской промышленности, способных внести добавленную стоимость в совместное предложение. Предполагается, что реализация программы обеспечит создание квалифицированных рабочих мест, трансфер технологий и формирование долгосрочного потенциала в военно-морской отрасли страны.

Программа закупки многоцелевых корветов для ВМС Хорватии является крупнейшим военно-морским тендером в современной истории страны. Министр обороны Хорватии Иван Анушич подтвердил намерение приобрести две-три многоцелевые платформы. По оценкам, стоимость контракта составит от 660 млн. до 1,6 млрд. евро в зависимости от выбранной платформы и глубины локализации производства. Стоимость каждого судна предварительно оценивается в диапазоне 400-500 млн. евро. Поставка головного корабля планируется не ранее 2029-2030 годов.

На участие в программе претендует ряд европейских производителей. В феврале 2026 года французская компания Naval Group подписала меморандум о взаимопонимании с хорватскими промышленными партнерами в Сплите, предложив корвет класса Gowind. Интерес к программе также высказали шведские и турецкие поставщики.