Япония инициирует переговоры по экспорту фрегатов типа "Могами" в Новую Зеландию

ЦАМТО, 28 мая. Япония приступает к официальным переговорам с Новой Зеландией по экспорту многоцелевых усовершенствованных фрегатов типа "Могами" (06FFM, Upgraded Mogami) производства Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Как сообщает Kyodo News, данный вопрос войдет в повестку первой трехсторонней встречи министров обороны Японии, Австралии и Новой Зеландии, запланированной на полях диалога Шангри-Ла в Сингапуре 29-31 мая 2026 года.

Основанием для переговоров стал выбор Австралией фрегата Upgraded Mogami для программы SEA 3000 (General Purpose Frigate, GPF). Решение австралийского правительства было объявлено 5 августа 2025 года: по итогам конкурсного тендера конструкция MHI признана оптимально соответствующей требованиям Сил обороны Австралии по срокам и тактико-техническим характеристикам. Контракт на строительство первых трех кораблей был подписан 18 апреля 2026 года в Мельбурне министрами обороны Австралии Ричардом Марлсом и Японии Синдзиро Коидзуми. Общая стоимость программы закупки 11 фрегатов составляет 10 млрд. австр. долл. (около 6,5 млрд. долл. США). Первая поставка запланирована на декабрь 2029 года, третий корабль должен войти в состав флота к 2034 году. Восемь оставшихся единиц будут строиться на верфи Henderson Defence Precinct (Западная Австралия), являющейся дочерней структурой Austal.

ВМС Новой Зеландии эксплуатирует два фрегата класса ANZAC – Te Kaha (введен в строй 22 июля 1997 года) и Te Mana (введен в строй 10 декабря 1999 года). По оценке Министерства обороны Новой Зеландии, большинство кораблей флота достигнет предела проектного ресурса в середине 2030-х годов. Замена фрегатов квалифицирована в плане Оборонного потенциала 2025 года (Defence Capability Plan) как приоритетное вложение инвестиций на период 2029-2039 гг.

Об интересе Веллингтона к платформе было официально заявлено в октябре 2025 года: начальник штаба ВМС Новой Зеландии контр-адмирал Гарин Голдинг на встрече с тогдашним министром обороны Японии Г.Накатани подтвердил заинтересованность Веллингтона в приобретении модернизированного варианта Upgraded Mogami.

Параллельно рассматривается британский фрегат Type 31 (Inspiration class, проект Arrowhead 140 компании Babcock International). Новозеландское военное ведомство квалифицировало оба проекта как "зрелые боевые платформы" применительно к требованиям ВМС страны. Решение об окончательном выборе будет передано Минобороны в Кабмин не позднее конца 2027 года. При этом правительство не исключает закупку более двух фрегатов.

Upgraded Mogami (06FFM) является эволюционным развитием базового фрегата 30FFM. Полное водоизмещение составляет 6200 т, стандартное – около 4800 т, длина – 142 м, ширина – 17 м. Максимальная скорость – свыше 30 узлов, дальность хода – 10000 морских миль.

Вооружение включает 32-ячеечную пусковую установку вертикального старта Mk.41 VLS (вдвое больше, чем на базовом Mogami), зенитные ракеты (в японском варианте – NSAM и A-SAM), противокорабельные ракеты (SSM Тип-17), 127-мм артиллерийскую установку, средства противолодочной обороны (ГАС с буксируемой антенной), а также возможность базирования вертолета класса MH-60R. Численность экипажа – 90 человек при возможности размещения на борту до 138 человек.

Австралийский вариант предусматривает установку ракет ESSM Block.2, торпед Mk-54 и ПКР NSM вместо японских штатных систем.