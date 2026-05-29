Американская компания Redwire Corporation поставит европейской стране крупную партию БЛА Penguin Mk.3

ЦАМТО, 28 мая. Американская компания Redwire Corporation подписала с неназванной европейской страной-союзницей по НАТО долгосрочный контракт на поставку тактических БЛА Penguin Mk.3.

Как заявила компания, контракт, заключенный по результатам конкурса, оценивается в восьмизначную сумму в долларах США и является частью долгосрочной программы модернизации возможностей страны-заказчика в области тактических БЛА.

Redwire заявила, что выполнение поставок БЛА и их последующее обслуживание будут обеспечиваться через ее европейские подразделения.

Penguin Mk.3 является одним из представителей линейки БЛА Penguin, которые поставлялись в различные страны мира. Новая версия обеспечивает большую модульность, адаптивность к задачам и возможности модификации для удовлетворения широкого спектра требований сил НАТО и союзных стран.

БЛА Penguin применялись в условиях боевых действий и были упомянуты в пакетах военной помощи США Украине в июле 2023 года и декабре 2024 года. Redwire сообщила, что на сегодняшний день поставила более 250 БЛА Penguin непосредственно Вооруженным силам Украины. Компания также открыла офис на Украине.

БЛА Penguin Mk.3 выполнен по двухбалочной схеме c хвостовым оперением в виде перевернутой "V", оснащен четырехопорным шасси и установленным в хвостовой части толкающим воздушным винтом. В верхней части на крыльях балок установлены несущие винты, обеспечивающие вертикальный взлет и посадку. Размах крыла новейшей версии – 5 м, максимальная взлетная масса – 49 кг, максимальная скорость – 60 узлов, дальность действия в зоне прямой радиовидимости – до 180 км, высота полета – до 4000 м, продолжительность полета – до 14 ч. Расчет комплекса – 2 человека. Центр управления размещается на базе микроавтобуса.

БЛА может нести различную полезную нагрузку весом до 8 кг, размещенную как в фюзеляже, так и под крыльями, включая ЭО/ИК средства обнаружения, целеуказатели, средства ретрансляции связи.

