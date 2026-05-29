WSJ: Пентагон ведет переговоры с компаниями об увеличении производства БЛА

ЦАМТО, 28 мая. Пентагон ведет переговоры о сделках с производителями дронов, чтобы нарастить выпуск БЛА в США и снизить их себестоимость, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Цель соглашений о финансировании – поддержка производителей дронов в наращивании производства, чтобы создать предложение, а также снизить цены", – цитирует "РИА Новости" сообщение WSJ.

По словам источников, сделки все еще находятся на стадии согласования, представители Пентагона продолжают проверять компании. Возможные соглашения могут включать как долговые обязательства, так и покупку доли в капитале.

Как отмечает издание, среди потенциальных получателей финансирования – компания Unusual Machines, акционером и членом консультативного совета которой является сын президента США Дональд Трамп-младший, а также Performance Drone Works и Neros Technologies.

Ранее агентство "РИА Новости", изучив бюджетные документы, выяснило, что новое военное подразделение Пентагона (DAWG), отвечающее за разработку и производство боевых беспилотников, запросило 54,6 млрд. долл. на 2027 ф.г., что в 242 раза больше текущего показателя.