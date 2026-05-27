ФСВТС: на фоне СВО и конфликта на Ближнем Востоке вырос интерес к российским БПЛА

Ланцет-Э
Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э".
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

В первую очередь интерес проявляется к беспилотникам "Орлан-10Е", "Орлан-30", разведывательно-ударному комплексу "Ланцет-Э", а также барражирующим боеприпасам "Куб-Э", "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э", уточнили в службе

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Интерес иностранных заказчиков к отечественным беспилотным системам и их локализации в производстве кратно возрос в связи с активным применением дронов в ходе СВО и конфликта на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в рамках I Международного форума по безопасности в Московской области.

"В настоящее время отмечается повышенный интерес со стороны зарубежных партнеров к российским беспилотным комплексам, причем как авиационным, так и наземным. Данные системы постоянно совершенствуются с учетом опыта их боевого применения. Кратно возросло число обращений иностранных заказчиков о поставке и организации лицензионного производства указанной продукции военного назначения", - сказали там.

В ФСВТС России уточнили, что в первую очередь интерес проявляется к беспилотникам "Орлан-10Е", "Орлан-30", разведывательно-ударному комплексу "Ланцет-Э", а также барражирующим боеприпасам "Куб-Э", "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э".

