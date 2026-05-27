Верфь GDBIW приступила к строительству эсминца УРО (DDG-138) "Уильям Миддендорф" класса "Арли Берк"

Первый эскадренный миноносец типа Arleigh Burke новой серии Flight III DDG 125 Jack H. Lucas перед ввдом в строй ВМС США на верфи-строителе Ingalls Shipbuilding корпорации HII в Паскагула (штат Миссисипи), 26.09.2023.
Источник изображения: HII

ЦАМТО, 26 мая. General Dynamics Bath Iron Works (GDBIW) объявила о состоявшейся 19 мая на предприятии по изготовлению металлоконструкций в г.Бат (шт.Мэн) церемонии резки стали для строительства эсминца УРО класса "Арли Берк", (DDG-138) "Уильям Миддендорф" для ВМС США.

"Уильям Миддендорф" станет 47-м эсминцем класса класса "Арли Берк", построенным компанией Bath Iron Works, и шестым, выполненным в конфигурации Flight III. Корабли данной версии будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны, включая значительно большую дальность обнаружения и сопровождения целей с использованием нового радиолокационного комплекса AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившего РЛС SPY-1, и систему управления оружием Aegis Baseline 10.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Строительство кораблей класса "Арли Берк" для ВМС США осуществляется двумя судостроительными компаниями – General Dynamics Bath Iron Works и Ingalls Shipbuilding.

В настоящее время в стадии строительства на предприятии General Dynamics Bath Iron Works находятся несколько эскадренных миноносцев класса "Арли Берк", (DDG-126) "Луис Х.Уилсон мл.", (DDG-127) "Патрик Галлахер", (DDG-130) "Уильям Шаретт", (DDG-132) "Квентин Уолш", (DDG-134) "Джон Э.Килмер" и (DDG-136) "Ричард Г.Лугар".

