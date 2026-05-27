Telegraph: российский фрегат "Адмирал Григорович" проводит танкеры через Ла-Манш

Российский фрегат "Адмирал Григорович" почти два месяца сопровождает подсанкционные танкеры через Ла-Манш, пишет The Telegraph. Это началось вскоре после того, как Лондон пообещал задерживать такие суда.

Тони Дайвер (Tony Diver)

“Теневой флот” Путина продолжает беспрепятственно курсировать у самых берегов Великобритании — наперекор громким заявлениям премьер-министра.

Российский военный корабль патрулирует воды у берегов Англии вот уже почти два месяца — без малейшего вмешательства Королевского флота.

Фрегат Черноморского флота “Адмирал Григорович” также был замечен близ ветряной электростанции Galloper у побережья графства Суффолк.

Еще в апреле The Telegraph сообщала, что военный корабль сопровождал танкеры “теневого флота” через Ла-Манш, — вопреки обещаниям сэра Кира Стармера пресечь незаконную торговлю российским топливом (разумеется, российские компании продают произведенную ими продукцию совершенно законно; мнение Британии или других западных стран на этот счет не имеет никакого значения, — прим. ИноСМИ).

С момента обнаружения в проливе Ла-Манш “Адмирал Григорович” отконвоировал более десятка танкеров через соседнюю с Великобританией акваторию.

В марте премьер-министр пообещал “еще жестче” взяться за российские корабли, с тех пор военно-морской флот не произвел ни одного задержания, хотя некоторые из миссий “Григоровича” проходили через британские территориальные воды.

Правительственные источники ранее объяснили The Telegraph, что абордаж подконвойных российских танкеров будет сопряжен с операционными и юридическими трудностями — вплоть до риска, что экипажи торговых судов получат право на получение убежища (да, конечно, это главное, чего они опасаются, — прим. ИноСМИ).

Кроме того, есть опасения, что военная операция против российских судов у берегов Великобритании приведет к стычке с вооруженным до зубов “Григоровичем”.

Россия по-прежнему получает основную часть своих иностранных доходов от экспорта нефти и газа, несмотря на международные санкции, введенные за боевые действия на Украине.

Нефтепродукты перевозятся через международные воды обширным “теневым флотом” из отслуживших свое танкеров. Против многих из них действуют индивидуальные санкции, однако они препятствуют опознанию и скрывают собственника.

Военные источники также жаловались, что основная часть наблюденияведется не военными, а гражданскими моряками на судах вспомогательного флота из-за нехватки у Великобритании военных кораблей.

О присутствии “Григоровича” в 30 милях от побережья Суффолка сообщило издание The i Paper, отметив, что его сопровождал российскийпередовой корабль поддержки.

Второй корабль был замечен с надувными кранцами вблизи морской ветряной электростанции, что позволяет предположить, что он мог использоваться для дозаправки “Григоровича” в открытом море.

Почему российский флот проявляет интерес к ветряной электростанции Galloper, которая обеспечивает электроэнергией 400 тысяч домохозяйств, неизвестно (что и понятно, поскольку вряд ли эти ветряки вызывают у кого-то большой интерес, — прим. ИноСМИ). Тем не менее российское присутствие в этом районе ранее стало поводом для создания миссии по наблюдению НАТО, в состав которой вошло патрульное судно ВМС Нидерландов.

Королевский флот заявил, что в апреле ежедневно наблюдал за “Григоровичем” при помощи патрульных кораблей Tyne (“Тайн”), Mersey (“Мерси”) и Severn (“Северн”), а также вспомогательного танкера Королевского флота Tideforce (“Тайдфорс”) и вертолетов Wildcat (“Дикий кот”).

За это время, по данным Королевского флота, “Григорович” отконвоировал шесть торговых и вспомогательных судов, а также одну подводную лодку.

Сэр Кир пообещал уполномочить британских военных и сотрудников правоохранительных органов при необходимости осуществлять перехват в британских водах и заявил, что у Владимира Путина“не должно быть сомнений” в том, что Великобритания примет решительные меры против этих судов.

В апреле министр обороны Джон Хили предпринял необычный шаг и рассекретил подробности совместной операции по наблюдению за шпионскими подлодками Москвы в британских водах к северу от Шотландии.

Три российских субмарины были замечены близ глубоководных кабелей, которые представляют собой важнейший элемент национальной инфраструктуры Великобритании.

Хили сказал, что подлодки покинули этот район после пристального наблюдения со стороны Великобритании, Норвегии и других союзников.

Лондон отметил 30-процентный рост активности российских военно-морских сил в британских водах, однако не нашел “никаких доказательств” повреждения подводных кабелей.

“Неверно предполагать, что никакого вмешательства не было. Королевский флот постоянно отслеживает российские военные суда вблизи британских вод, используя корабли и самолеты в координации с НАТО для поддержания постоянной бдительности и защиты нашей национальной безопасности”, — заключил представитель Министерства обороны.

Комментарии читателей The Telegraph

Colin Fyfe

Я понимаю, что мы выглядим слабаками — но ведь, с другой стороны, это сущая правда. Давайте не будем притворяться, что нам по силам дать отпор России… Мы выбиваемся из графика на целые годы. Мы когда-нибудь вообще чему-то научимся?

MR P B Simpson

До чего же жалок и убог этот Стармер! Только языком чесать и может.

Alan Franklin

Еще одна порция самодовольного вранья от бесхребетного и бессовестного премьера.

John Smiths

Вот умора: один русский корабль перепугал до смерти весь наш флот.

Guy Farrish

Я-то думал, что их корабли, которые еще не потонули, не выходят из портов — если верить пропаганде The Telegraph. А оказалось, что у них действующих фрегатов больше, чем у нас, минимум вдвое.