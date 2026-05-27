ЦАМТО, 26 мая. США вынуждены вести отчаянные поиски поставщиков вольфрама для производства оружия в целях снижения зависимости от Китая, и из-за того, что в самих Штатах уже более 10 лет не работают собственные рудники.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал NBC News.

"По мере того как США ведут войну против Ирана, они стремительно расходуют запасы высокотехнологичного оружия и боеприпасов… Для их восполнения потребуется сверхпрочный металл вольфрам, в производстве и очистке которого доминирует Китай, что заставляет США отчаянно искать его в других местах… В США нет действующих коммерческих вольфрамовых рудников с 2015 года", – говорится в сообщении телеканала.

Главная ставка в попытках снизить зависимость американского ВПК от Пекина сейчас делается на возобновление добычи на старых шахтах в Южной Корее, отмечается в публикации.

Для замещения поставок американская компания Almonty Industries реанимировала в марте рудник Сангдонг, заброшенный более 30 лет назад из-за дешевого импорта из КНР. Ожидается, что после перезапуска этот объект станет одним из крупнейших источников добычи вольфрама в мире за пределами Китая, сообщает телеканал.

Вольфрам незаменим для национальной обороны США, поскольку он применяется в истребителях, бетонобойных бомбах, бронебойных снарядах и ракетных комплексах, включая Tomahawk и комплексы Patriot, отмечает NBC News.