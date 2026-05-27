«Калашников» покажет новый БПЛА — носитель для FPV-дронов

Группа компаний (ГК) «Калашников» впервые продемонстрирует комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вертикального взлета и посадки под названием «Фортис». Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе концерна.

Новую разработку продемонстрируют на Международном форуме по безопасности под эгидой Совета безопасности (СБ) РФ. Мероприятие пройдет с 26 по 29 мая на базе многофункционального комплекса «Лайв Арена», расположенного в Московской области.

«Входящие в состав комплексов БПЛА могут выполнять функцию носителей FPV-дронов и после сброса управлять ими за счет ретрансляции сигнала с наземного пункта управления, что значительно увеличивает расстояние применения FPV-дронов для решения различных задач», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Система «Фортис», как отмечается, отличается устойчивостью связи на расстоянии до 100 км и способностью находиться в воздухе до восьми часов. Аппарат предназначен для мониторинга воздушного пространства, распознавания подвижных и неподвижных объектов как на земле, так и в воздушном пространстве. Разработка способна осуществлять задачи аэрологистики.

Создатели предлагают три модификации комплекса. Модель «Фортис 30» обладает грузоподъемностью до 5 кг и скоростью до 90 км/ч при высоте полета до 2,5 тыс. м. Версия «Фортис 50» способна нести до 7 кг со скоростью до 100 км/ч на высоте до 3 тыс. м. Самая мощная модификация, «Фортис 100», рассчитана на доставку грузов массой до 18 кг с крейсерской скоростью до 110 км/ч.

В пресс-службе ГК «Калашников» накануне анонсировали показ на форуме еще одного своего проекта — дрона модели «Скат-220». Этот аппарат может действовать на скорости до 160 км/ч и пребывать в небе до 2,5 часа. За три дня до этого концерн представил общественности управляемый боеприпас «Куб-10МЭ». Он может применяться даже ночью на высотах в диапазоне от 80 до 1,8 тыс. м при крейсерской скорости 120 км/ч.