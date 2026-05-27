Выделяемые США средства Украине на спутниковую связь обеспечат работу до 66700 терминалов Starlink

ЦАМТО, 26 мая. Выделяемые США средства на спутниковую связь на Украине позволяют обеспечивать работу до 66700 терминалов Starlink, выяснило агентство "РИА Новости", изучив данные американских государственных контрактов.

Как следует из изученных агентством закупочных реестров, Пентагон выделил 138,1 млн. долл. на терминалы и подписку Starlink для Украины. Контракт рассчитан на период с 8 августа 2024 года по 30 ноября 2025 года.

При этом в ноябре 2025 года в силу вступило другое соглашение, действующее до 15 мая 2027 года. Его параметры идентичны "украинскому" контракту 2024 года, однако конечный получатель услуг в новом документе уже не раскрывается.

Стоимость стандартной подписки на один терминал составляет около 125 долл. в месяц, а расширенной – 318 долл., следует из данных, которые приводило Минцифры Польши в ответ на запрос украинских СМИ.

Исходя из этих расценок, выделяемый Пентагоном бюджет способен обеспечить работу около 66700 терминалов в год по стандартному тарифу или примерно 26200 терминалов по расширенному.

После того как администрация президента США Дональда Трампа свернула прямую военную помощь Украине, Штаты перевели поддержку спутниковой связи на механизм военных продаж Foreign Military Sale.