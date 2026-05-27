National Security Journal: Россия модернизировала крейсер "Адмирал Нахимов"

Россия модернизировала крейсер "Адмирал Нахимов" эпохи холодной войны, пишет National Security Journal. Теперь корабль оснащен 60 гиперзвуковыми ракетами, что представляет "огромную и беспрецедентную угрозу", отмечает автор статьи.

Крис Осборн

ВМС США используют перехватчики SM-3 и SM-6, ракеты Tomahawk, системы оружия ближнего действия Phalanxи SeaRAM в рамках многоуровневой системы обороны.

Военно-морской флот России модернизировал и переоборудовал массивные, но несколько устаревшие линейные крейсеры времен холодной войны, оснастив их передовыми ракетами-перехватчиками, системами ближней обороны кораблей, усовершенствованными встроенными системами противовоздушной обороны большого радиуса действия и даже гиперзвуковым оружием.

Вооружение крейсера гиперзвуковыми ракетами станет существенным шагом на пути к повышению наступательной огневой мощи российского крейсера "Адмирал Нахимов" проекта "Орлан" 1980-х годов.

Крейсер проекта "Орлан" — возрождение благодаря гиперзвуковым ракетам и другим нововведениям

Насколько мощным будет этот "новый" крейсер проекта "Орлан"?

Все зависит от масштаба модернизации, и в частности от того, насколько широко будут использоваться высокоскоростные вычислительные системы, сети датчиков дальнего действия и новые системы управления огнем.

Если эти системы приведут в соответствие с современными требованиями, то модернизированный, тяжеловооруженный корабль действительно станет серьезной угрозой для вооруженных сил Соединенных Штатов и НАТО.

"Адмирал Нахимов" проходит модернизацию, в ходе которой его оснащают специально адаптированными для корабля ракетами "Форт-М". Кроме того, на корабле устанавливают усовершенствованные зенитные системы типа С-300, ракеты для нанесения ударов по наземным целям, артустановки АК-192, средства ближней обороны и новое противолодочное вооружение.

Согласно отчету Forbes, этот крупный российский крейсер также вооружен множеством дополнительного оружия. В отчете говорится, что ракетный арсенал "Адмирала Нахимова", предназначенный для уничтожения авианосцев, включает 20 крупных сверхзвуковых ракет "Гранит".

Кроме того, корабль оснащен 40 ракетами ближнего действия 9К33 "Оса" и 96 ракетами дальнего действия С-300.

Не менее важно, что на борту установлена система ближнего обороны "Каштан", в которую входят пушки Гатлинга и восемь ракет ближнего действия 9М322.

Вооружение кораблей ВМФ России и США

Возникают интересные вопросы о том, каковы шансы такого рода вооружения в сравнении с мощно вооруженными эсминцами ВМС США.

Могут ли эти ракеты-перехватчики, как ближнего, так и дальнего действия, составить конкуренцию ракетам среднего и ближнего действия SM-3 и SM-6, которые обеспечивают многоуровневую систему обороны ВМС США?

Возможно ли, что российские крейсеры оснастят ракетами дальнего действия, способными соперничать с американскими Tomahawk?

Сопоставима ли российская система оружия ближнего действия (CIWS) с модернизированными системами Военно-морских сил США, которые используют, например, комплекс Phalanx для уничтожения приближающихся малых судов, беспилотных систем, боеприпасов и других видов угроз в ближнем бою?

В рамках комплексной системы обороны многие корабли ВМС также вооружены ракетами-перехватчиками палубного базирования для атак средней и малой дальности, такими как SeaRAM и Rolling AirframeMissiles.

Наконец, как эсминец ВМС США, так и модернизированный российский крейсер оснащены дронами и вертолетами, способными вести разведку, выслеживать и уничтожать подводные лодки и даже вести наступательные операции на море.

Хотя эсминец американских ВМС меньше по размеру, чем крупный модернизированный российский крейсер, его высокотехнологичное вооружение может обеспечить ему явное преимущество в любом виде боевых действий в открытом море.

Это, вероятно, будет зависеть от характеристик и технологического потенциала модернизированного вооружения.

США активно модернизируют ракеты Tomahawk, SM-6, системы CIWS и SeaRAM, увеличивая их дальность, добавляя возможность поражения движущихся целей на море и внедряя системы наведения нового поколения. Таким образом, крайне важно понимать уровень совершенства российских систем вооружения и, возможно, в еще большей степени — насколько хорошо они интегрированы с другими кораблями, дронами или даже подводными лодками, всплывающими на поверхность для подключения к Wi-Fi.

Если Россия действительно вооружает модернизированный крейсер "Адмирал Нахимов" 60 гиперзвуковыми ракетами, то многие страны Североатлантического альянса и США могут столкнуться с огромной и, возможно, беспрецедентной угрозой.

Проект "Орлан": российский крейсер, вооруженный гиперзвуковым оружием?

В упомянутой выше статье Forbes, опубликованной несколько лет назад, говорится, что корабль будет вооружен гиперзвуковыми ракетами 3М22 "Циркон", которые меньше и намного быстрее, чем устаревшие ракеты П-700 "Гранит".

Таким образом, согласно отчету, на каждую ракету "Гранит" может приходиться три ракеты "Циркон", в результате чего корабль будет вооружен в общей сложности 60 ракетами.