Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире: Су-34 расширяют боевые возможности страны (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия поставила Алжиру самые дальнобойные истребители в мире

Передовые российские истребители будут представлены в Северной Африке, пишет MWM. Впервые подтвержден экспорт Су-34М: машины в пустынном камуфляже отправляются защищать алжирское небо от непосредственной угрозы со стороны НАТО.

Опубликованные российскими источниками кадры впервые показали ударные истребители Су-34М с опознавательными знаками ВВС Алжира, что стало первым подтверждением экспорта этих самолетов. Изображения машин в пустынном камуфляже впервые появились в августе 2025 года, однако не было ясно, для какого именно заказчика они производятся.

Предполагалось, что потенциальными покупателями могут быть Иран или Судан, которым требовалась замена устаревших Су-24М. Су-34 — самый дальний истребитель в мире, его продолжительность полета сопоставима со многими стратегическими бомбардировщиками, что обеспечивает оперативную гибкость для широкого круга задач — от длительного нахождения в воздухе до проникновения в глубокий тыл противника. Ожидается, что этот самолет заменит ударные истребители Су-24М ВВС Алжира, как это постепенно происходит в Воздушно-космических силах России начиная с 2014 года.

Поскольку Алжир выступает крупнейшим иностранным покупателем Су-24М и обладает парком из почти 40 таких машин, он может закупить сопоставимое количество Су-34М в ближайшие годы. Это произведет революцию в боевых возможностях авиапарка Алжира и повысит взаимодействие с уже стоящими на вооружении истребителями Су-30МКА и Су-35С.

В последние годы ВВС Алжира стремительно наращивают свой потенциал. Известно, что первые Су-35 были получены в феврале 2025 года, а первые истребители пятого поколения Су-57 — в ноябре. Ожидается, что Су-34 и Су-57 станут основой российского парка истребителей, причем Су-34 ценится за его большую дальность и значительно большую боевую нагрузку. Ранее неоднократно обсуждалась возможность усовершенствования Су-34 с использованием технологий Су-57, включая двигатель АЛ-51Ф.

Разработка Су-34 началась в конце 1980-х годов параллельно с советскими и американскими программами создания истребителей пятого поколения. Самолет был задуман как глубоко модернизированная и увеличенная версия истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, поступившего на вооружение в 1984 году. Он примерно на 50% тяжелее Су-27, что обеспечивает значительно больший запас топлива для увеличения дальности.

Помимо возможности нести различные типы ракет и бомб, в июле 2025 года было раскрыто, что три варианта универсальных контейнеров разведки "Сыч" позволяют самолету выполнять гораздо более широкий круг задач и собирать разведывательные данные в реальном времени, оснащаясь при этом для ударных операций. Для ВВС Алжира дальность действия этих самолетов, а также широкий выбор ракет позволяют наносить контрудары по силам НАТО далеко в море и на большей части Европы. ВС Алжира стремительно перевооружаются, чтобы сдерживать и, в случае необходимости, отражать нападение Запада с тех пор, как в 2011 году НАТО предприняло масштабные атаки на соседнюю Ливию.

Су-34 может стать последним новым истребителем четвертого поколения, который Алжир примет на вооружение, поскольку ожидается, что будущие закупки будут сосредоточены на приобретении истребителей пятого поколения. Наряду с Су-57, Военно-воздушные силы страны, вероятно, рассмотрят покупку китайского истребителя пятого поколения J-35, который во многих отношениях считается гораздо более совершенной машиной и наиболее эффективным истребителем, доступным в настоящее время на мировых экспортных рынках.

Крупные учения под руководством США в Северной Африке, начиная с июня 2021 года, моделировали атаки на противника, который географически соответствовал расположению Алжира и имел очень похожие системы ПВО, которые также включали российские зенитные ракетные комплексы С-400. Эти действия укрепили консенсус, что Алжир по-прежнему сталкивается с непосредственной угрозой. После свержения сирийского правительства в 2024 году Алжир остался единственным арабским государством вне сферы влияния Запада.