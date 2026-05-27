Нетаньяху признает, что ему трудно влиять на решения Трампа по Ирану, сообщили источники (Reuters, Великобритания)

Президент Дональд Трамп приветствует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху у Западного крыла Белого дома.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Нетаньяху признал, что не может влиять на решения Трампа по Ирану, передает Reuters со ссылкой на источники. По всей видимости, соглашение Вашингтона с Тегераном не будет учитывать всех озабоченностей израильского премьера. На родине его критикуют за то, что он не достиг всех целей в ходе нынешней войны.

Рами Айюб (Rami Ayyub)

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в частных беседах с доверенными лицами признал, что у Израиля мало возможностей повлиять на решения Дональда Трампа по Ирану на переговорах о прекращении почти трехмесячной войны, сообщили два источника.

Как сообщили агентству Reuters два осведомленных официальных лица Израиля, комментарии Нетаньяху прозвучали в связи с тем, что еврейское государство не имеет никакого отношения к переговорам о прекращении огня в конфликте, начавшемся с совместных американо-израильских бомбардировок.

И США, и Иран низко оценивают вероятность скорого прорыва на переговорах и по-прежнему расходятся во мнениях насчет ядерной программы Тегерана, его требований об отмене санкций и прекращении войны Израиля с боевиками “Хезболлы” в Ливане.

Нетаньяху, со своей стороны, отстаивает право продолжать операции против предполагаемых угроз на всех фронтах, включая ливанский. Это грозит сорвать возможное соглашение, если Иран продолжит настаивать на полном прекращении военных операций Израиля на юге страны.

Трамп: “Нетаньяху сделает все, что я от него захочу”

Один из израильских чиновников, участвовавший в частных беседах с Нетаньяху, сообщил, что израильский лидер выразил тревогу насчет меморандума о взаимопонимании, который обсуждается в настоящее время. Оба источника согласились раскрыть содержание частных бесед на условиях анонимности.

По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, Иран согласится открыть Ормузский пролив в обмен на снятие встречной блокады со стороны США, за чем предположительно последует обсуждение ядерного вопроса. США и Иран ведут непрямые переговоры при посредничестве Пакистана.

Иранские источники сообщили агентству Reuters, что на будущих этапах переговоров могут быть найдены “осуществимые формулы”, чтобы разрешить спор вокруг запасов высокообогащенного урана. Одним из вариантов может стать разбавление материала под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Хотя соглашение в его нынешнем виде не устраняет тревог Израиля по поводу ядерной программы Ирана и его запасов, Нетаньяху признал, что у Израиля “сейчас нет возможности повлиять на президента”, подчеркнул израильский чиновник.

Администрация Нетаньяху на запрос о комментариях не откликнулась.

Трамп и Нетаньяху беседовали по телефону как минимум трижды за последнюю неделю, при этом израильские официальные лица заявили, что страна готовится к возобновлению совместных с США авиаударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

Во вторник вечером, после первого из трех разговоров, журналисты поинтересовались у Трампа, что именно он сказал Нетаньяху.

“Он очень хороший человек и сделает все, что я от него захочу”, — ответил Трамп.

В следующий раз они поговорили в пятницу вечером. В субботу, после того как американский лидер провел совместное совещание с коллегами из стран Персидского залива, Турции и Пакистана, проинформировав их о ходе переговоров по Ирану, Трамп и Нетаньяху провели третью беседу.

После этого звонка Нетаньяху, вплоть до этого момента воздерживавшийся от комментариев о готовящемся соглашении, заявил, что они с Трампом обсудили “меморандум о взаимопонимании по открытию Ормузского пролива и предстоящие переговоры по окончательному соглашению по ядерной программе Ирана”.

Нетаньяху сказал, что они с Трампом сошлись на том, что окончательное решение “должно подразумевать демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывоз ядерных материалов с территории страны”.

Он также сказал, что Трамп “подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая ливанский”.

Боевые действия между Израилем и “Хезболлой” продолжаются, несмотря на прекращение огня от 16 апреля, заключенное после перемирия между США и Ираном.

Израильские военные по-прежнему размещены на юге Ливана, они продолжают наносить воздушные удары по позициям “Хезболлы” в то время как боевики этого движения запускают беспилотники по войскам и северным городам Израиля.

Нетаньяху под давлением перед выборами

Соглашение назревает в непростой для Нетаньяху момент в преддверии общенациональных выборов, которые он, по прогнозам, проиграет. Противники критикуют его за то, что он так и не достиг заявленных целей в войне.

В начале американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля Нетаньяху заявил, что Израиль стремится создать условия для свержения иранского духовенства, ликвидации его ядерного потенциала и возможностей в области баллистических ракет, а также хочет подорвать его способность оказывать влияние на весь регион.

Трамп отдал приказ о начале операции в Иране после того, как Нетаньяху в разговоре с президентом США высказался за совместное уничтожение верховного лидера Али Хаменеи, сообщало Reuters. Хаменеи был убит в ходе первых же ударов.

С тех пор военные цели Израиля и США разошлись, и Вашингтон сосредоточился на открытии Ормузского пролива, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

В интервью телеканалу CBS в этом месяце Нетаньяху подчеркнул, что необходимо сделать больше, чтобы вывезти обогащенный уран из Ирана, пресечь поддержку его региональных марионеток и прекратить производство баллистических ракет.

“Предстоит проделать большую работу”, — заключил Нетаньяху.

