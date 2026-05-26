Войти
IXBT.com

Ученые из Китая создали «лазерный фотонный двигатель», который передает огромные массивы данных на расстояние 1,2 километра

845
0
0

Технология для сетей 6G

Международная группа исследователей под руководством профессора Чжиго Ся из Южно-Китайского технологического университета (Гуанчжоу, КНР) разработала и протестировала новый тип фотонного устройства для беспроводной связи — «фотонный лазерный двигатель», способный транслировать огромные массивы данных с помощью белого света на рекордное расстояние — более 1,2 километра. По сути, речь идёт о лазерном передатчике, который преобразует мощный световой поток в канал передачи данных. Разработка выполнена с использованием недорогой и термостойкой прозрачной керамики.

Изображение сгенерировано Grok

Источник изображения: ixbt.com

Системы связи на видимом свете (VLC, visible light communication) сегодня имеют серьёзное ограничение: обычные светодиоды способны передавать данные лишь на расстояния в несколько метров. Новая разработка предлагает альтернативу — использование сфокусированного лазерного луча, который обладает значительно большей мощностью и может обеспечивать связь на километровых дистанциях. Таким образом, прототип впервые демонстрирует потенциальную основу для будущих сетей связи, включая технологии уровня 6G.

Ключевая проблема подобных устройств ранее заключалась в перегреве и разрушении материалов под воздействием мощного лазерного излучения. Чтобы решить её, учёные отказались от полимеров и силикона, разработав прочную керамику на основе оксидов лютеция, кальция, магния, алюминия и кремния. Дополнительно в материал были введены ионы церия, позволяющие управлять его световыми свойствами. В результате новая керамика примерно в 20 раз эффективнее отводит тепло по сравнению с силиконовыми аналогами, выдерживает интенсивное лазерное излучение без разрушения и преобразует его в стабильный белый световой поток.

В перспективе технология рассматривается как один из ключевых элементов будущих сетей 6G. Такие системы смогут объединять наземные станции, спутники и воздушные платформы, обеспечивать связь в труднодоступных регионах — включая океаны, пустыни и горные районы — а также поддерживать передачу данных для распределённых систем искусственного интеллекта в реальном времени.

Технология пока остаётся на стадии развития. Среди ограничений — смещение спектра света в жёлтую область, что снижает качество цветопередачи, недостаточная по сравнению с оптоволокном скорость передачи данных, а также чувствительность к погодным условиям.

В дальнейшем исследователи планируют улучшить материалы для ускорения модуляции сигнала, объединить лазерные каналы связи с радиосетями и внедрить системы искусственного интеллекта, которые смогут автоматически адаптировать мощность и стабильность сигнала в зависимости от условий окружающей среды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Фотоника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 13:45
  • 15882
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.05 09:34
  • 1
Уничтожение дрона ВСУ пушкой Ка-52 показали на видео
  • 26.05 04:40
  • 0
Комментарий к "«Никаких добровольцев и казаков»: какой должна быть российская система ПВО?"
  • 26.05 01:40
  • 3
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 26.05 00:00
  • 1
Ослепительный расчет: Пентагон тестирует лазерное оружие в Персидском заливе
  • 25.05 23:22
  • 1
Starship смог выйти на плановую орбиту несмотря на отказ двигателя
  • 25.05 22:48
  • 1
В России рассказали о разработке для лунной АЭС
  • 25.05 21:57
  • 1
Зафиксирована первая китайская «летающая артбатарея»
  • 25.05 21:54
  • 11
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 25.05 21:12
  • 1
В России создали автоматическую РЛС для наведения дронов-перехватчиков
  • 25.05 20:38
  • 122
МС-21 готовится к первому полету
  • 25.05 19:37
  • 1
Российский «Охотник» прикрыли от дронов рабицей
  • 25.05 19:19
  • 3
«Верховный обещал — армия исполнила». Что известно об ударе «Орешником» по Киевской области
  • 25.05 18:52
  • 1
Минобороны РФ внедряет «бережливое управление» матсредствами боевой подготовки
  • 25.05 11:23
  • 2
Баканов назвал срок второго запуска «Союза-5»