Войти
IXBT.com

В России создали систему, которая восстанавливает траекторию спутников с точностью до 33 см

344
0
0
mai
Московский авиационный институт «МАИ» .

Разработка МАИ помогает вернуть данные о местоположении космических аппаратов даже после помех, сбоев и потери сигнала

Студенты Московского авиационного института разработали прототип программы на базе искусственного интеллекта, способной восстанавливать потерянные данные о положении спутников. Система предназначена для работы в условиях помех, ошибок навигации и временной потери сигнала, сообщили в вузе.

Разработанный прототип не просто "заполняет пробелы" между известными точками, а анализирует траекторию движения спутника целиком и восстанавливает потерянные участки, учитывая, как аппарат двигался до и после сбоя.

Автор исследования Марта Артемова

Для обучения ИИ использовались реальные данные движения космических аппаратов: координаты нескольких спутников, записывавшиеся каждую минуту в течение 5 дней. Всего система обработала около 288 тыс. записей. В набор данных специально добавили пропуски, смещения координат и другие искусственные помехи, чтобы проверить устойчивость алгоритма.

Во время испытаний программа практически полностью восстановила исходную траекторию спутников. Средняя ошибка составила около 33 см. Разработчики считают, что технология может применяться не только в спутниковых группировках, но и в автономных беспилотных системах — например, в транспорте или робототехнике. Сейчас проект находится на стадии опытного образца, впереди — дополнительное обучение системы, испытания и интеграция с существующими навигационными комплексами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МАИ
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 13:45
  • 15882
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.05 09:34
  • 1
Уничтожение дрона ВСУ пушкой Ка-52 показали на видео
  • 26.05 04:40
  • 0
Комментарий к "«Никаких добровольцев и казаков»: какой должна быть российская система ПВО?"
  • 26.05 01:40
  • 3
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 26.05 00:00
  • 1
Ослепительный расчет: Пентагон тестирует лазерное оружие в Персидском заливе
  • 25.05 23:22
  • 1
Starship смог выйти на плановую орбиту несмотря на отказ двигателя
  • 25.05 22:48
  • 1
В России рассказали о разработке для лунной АЭС
  • 25.05 21:57
  • 1
Зафиксирована первая китайская «летающая артбатарея»
  • 25.05 21:54
  • 11
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 25.05 21:12
  • 1
В России создали автоматическую РЛС для наведения дронов-перехватчиков
  • 25.05 20:38
  • 122
МС-21 готовится к первому полету
  • 25.05 19:37
  • 1
Российский «Охотник» прикрыли от дронов рабицей
  • 25.05 19:19
  • 3
«Верховный обещал — армия исполнила». Что известно об ударе «Орешником» по Киевской области
  • 25.05 18:52
  • 1
Минобороны РФ внедряет «бережливое управление» матсредствами боевой подготовки
  • 25.05 11:23
  • 2
Баканов назвал срок второго запуска «Союза-5»