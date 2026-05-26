В России создали систему, которая восстанавливает траекторию спутников с точностью до 33 см

Разработка МАИ помогает вернуть данные о местоположении космических аппаратов даже после помех, сбоев и потери сигнала

Студенты Московского авиационного института разработали прототип программы на базе искусственного интеллекта, способной восстанавливать потерянные данные о положении спутников. Система предназначена для работы в условиях помех, ошибок навигации и временной потери сигнала, сообщили в вузе.

Разработанный прототип не просто "заполняет пробелы" между известными точками, а анализирует траекторию движения спутника целиком и восстанавливает потерянные участки, учитывая, как аппарат двигался до и после сбоя. Автор исследования Марта Артемова

Для обучения ИИ использовались реальные данные движения космических аппаратов: координаты нескольких спутников, записывавшиеся каждую минуту в течение 5 дней. Всего система обработала около 288 тыс. записей. В набор данных специально добавили пропуски, смещения координат и другие искусственные помехи, чтобы проверить устойчивость алгоритма.

Во время испытаний программа практически полностью восстановила исходную траекторию спутников. Средняя ошибка составила около 33 см. Разработчики считают, что технология может применяться не только в спутниковых группировках, но и в автономных беспилотных системах — например, в транспорте или робототехнике. Сейчас проект находится на стадии опытного образца, впереди — дополнительное обучение системы, испытания и интеграция с существующими навигационными комплексами.