Бразильская Embraer и греческая HAI подписали меморандум в преддверии возможной закупки самолетов C-390

Военно-транспортный самолёт Embraer C-390 Millenium (c) Embraer
ЦАМТО, 25 мая. Компания Embraer Defense and Security и греческое государственное авиапромышленное предприятие Hellenic Aerospace Industry (HAI) 22 мая в Афинах подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает формирование на территории Греции национальной инфраструктуры технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (ТОиР) военно-транспортных самолетов C-390 Millennium.

Как сообщается в пресс-релизе Embraer, документ подписали вице-президент по контрактам Embraer Defense & Security Фабио Капарика и исполнительный председатель HAI Александрос Диакопулос.

Согласно официальному заявлению Embraer, меморандум формирует рамочные условия для стратегического сотрудничества и развития компетенций по послепродажной поддержке самолета C-390 в Греции и направлен на обеспечение греческим ВВС операционной и технической автономии при эксплуатации перспективного парка машин данного типа.

Меморандум вписывается в логику ранее предпринятых шагов с греческой стороны. 7 мая 2026 года в Лиссабоне министр национальной обороны Греции Никос Дендиас по итогам переговоров с португальским коллегой Нуну Мелу подтвердил, был обсужден вопрос возможной закупки C-390. Прорабатываемая схема сделки предполагает межправительственный формат с Португалией – первым европейским и первым натовским эксплуатантом C-390, заключившим контракт в 2019 году. Лиссабон располагает десятью опционами на поставку самолетов третьим странам, включенными в обновленный контракт при заказе шестой машины в сентябре 2025 года.

По информации AeroTime, параметры планируемой греческой закупки предусматривают начальную партию из трех единиц C-390 с опционом на три дополнительные машины на втором этапе программы. Совокупная стоимость оценивается приблизительно в 550 млн. евро. Срок принятия решения о запуске тендерной процедуры первоначально указывался на апрель-май 2026 года. В качестве альтернативной платформы рассматриваются C-130J Super Hercules американской Lockheed Martin и A-400M европейской Airbus.

Парк военно-транспортной авиации ВВС Греции включает девять самолетов C-130H различных модификаций (поставки с 1975 года) и парк C-27J итальянской группы Leonardo. Уровень эксплуатационной годности C-130H на данный момент остается низким.

HAI является государственным авиастроительным предприятием Греции, обладающим компетенциями в сфере ТОиР авиационной техники. По заявлению А.Диакопулоса, подписанный документ позиционирует HAI в качестве профильного партнера ведущих аэрокосмических компаний в европейском регионе. Со стороны Embraer вице-президент по послепродажному обслуживанию Дуглас Лобо отметил, что меморандум открывает возможность для дальнейших переговоров о расширении локальных компетенций в области ТОиР.

