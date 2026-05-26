Telegraph: Британия и Франция отвергли идею тратить 0,25% ВВП стран НАТО на Украину

ЦАМТО, 25 мая. Великобритания и Франция оказались основными противниками идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Telegraph со ссылкой на свои источники.

"Великобритания и Франция отклонили предложение союзников по НАТО, озвученное генсеком альянса Марком Рютте, тратить 0,25% ВВП на военную помощь Украине", – пишет издание.

По информации издания, против предложения также выступили Испания, Италия и Канада. При этом в поддержку предложения выступили семь стран альянса.

Какие конкретно страны поддержали идею, газета не уточняет, однако отмечает, что все они тратят больше 0,25% ВВП на помощь Киеву. Согласно данным, собранным Кильским университетом, этому критерию соответствуют Нидерланды, Польша, страны Северной Европы и Прибалтики.