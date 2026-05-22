НАТО лишится глаз и ушей в Польше. Они больше не увидят, что делают русские (Politico, США)

В Польше размещен батальон НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Politico: ротация войск США в Польше нанесен урон возможностям разведки НАТО

Поляки пришли в смятение из-за новостей о ротации американских войск в Восточной Европе, пишет Politico. Это окажет критическое влияние на разведку в отношении России.

Даниэлла Чеслоу (Daniella Cheslow), Жизель Рухийе Юинг (Giselle Ruhiyyih Ewing)

Готовящееся сокращение американского контингента в Польше вызвало тревогу, что Вашингтон ослабит противодействие России. Но у этого шага есть и другая сторона — подрыв разведки на восточном фланге Европы.

"Присутствие там, очевидно, помогает получить уникальные знания, которые практически невозможно раздобыть за тысячи километров отсюда", — пояснила посол при НАТО в администрации президента Джо Байдена Джулианна Смит. В частности, по ее словам, американские войска могли бы отслеживать активность России у рубежей Эстонии или пресекать дезинформационные кампании против русскоязычных меньшинств региона.

Хотя американские войска в Польше в основном представлены танками и бронетранспортерами, они также проводят разведку с помощью вертолетов, отмечает автор Politico Джек Детч.

Контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери, с 2010 по 2012 год занимавший высокопоставленную должность в Европейском командовании США, заявил, что вывод войск с восточного фланга Европы станет упущенными возможностями с точки зрения сбора разведданных — как для перехвата электронных сигналов, так и для вербовки осведомителей.

"Размещение наших войск на подобных передовых позициях дает нам возможность проводить радиоэлектронную разведку, даже агентурную разведку, заглянуть одним глазком в Калининград и Санкт-Петербург, — сказал он. — На военной базе можно разместить много чего полезного".

Часть американского контингента в Польше участвует в учениях в Прибалтике. Посольство Эстонии в Вашингтоне сообщило, что американские официальные лица проинформировали Таллин о намерении "организовать ротацию вооруженных сил США в регионе, в том числе в Эстонии".

Белый дом отказался обсуждать последствия частичного вывода американских войск из Польши для сбора разведданных, сославшись вместо этого на Министерство обороны, ограничившееся во вторник общим заявлением о готовящемся сокращении.

Вообще, США в Европе считаются поставщиком, а не потребителем разведданных, — и особенно в том что касается спутниковых снимков полей боя на Украине. В прошлом году временное прекращение обмена разведданными с Украиной возмутило не только Киев, но даже завзятых сторонников Трампа, включая сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма.

Однако Польша — уникальный пункт перехвата информации. Она служит узлом для переправки военной помощи на Украину со стороны не только США, но и всего североатлантического альянса.

"Поляки наверняка знают о российских операциях на Украине больше нашего, учитывая их обширные связи с Киевом, и они явно в курсе происходящего на местах. Нам важно знать их мнение", — отметил Таунсенд.

Планы министерства обороны относительно Польши еще обсуждаются.

Сегодня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в социальных сетях, что встречался с американским коллегой Питом Хегсетом и вице-председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Кристофером Махони. Прибывший с визитом польский военный чиновник написал, что переговоры "подтвердили отсутствие планов по сокращению военного присутствия США в Польше".

Польское посольство на запрос о комментарии не откликнулось.

Статья написана при участии Джека Детча, Эстер Уэллс и Фелима Кина

